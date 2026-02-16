Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio spotkał się dziś w Budapeszcie z Viktorem Orbanem. Premier Węgier wyraził przekonanie, że gdyby Donald Trump był prezydentem w 2022 roku, to wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą by nie wybuchła. Z kolei sekretarz stanu USA zapewnił, że przywódca USA wspiera Orbana przed nadchodzącymi wyborami.
Gdyby Trump był prezydentem (w 2022 r.), ta wojna w ogóle by się nie rozpoczęła
— powiedział węgierski premier, podkreślając wsparcie Budapesztu dla wysiłków pokojowych Waszyngtonu.
Jesteśmy gotowi zorganizować ma Węgrzech spotkanie przywódców ws. zakończenia wojny w Ukrainie
— zadeklarował Orban.
Szef węgierskiego rządu mówił też o „złotym wieku stosunków węgiersko-amerykańskich”.
Nie pamiętam, kiedy relacje pomiędzy naszymi narodami były tak bliskie i przyjazne. Nigdy w historii nie osiągnęliśmy takiego poziomu
— przekonywał Orban.
Trump wspiera Orbana przed wyborami
Stany Zjednoczone chcą, by Węgry się rozwijały, ponieważ leży to w amerykańskim interesie narodowym - zwłaszcza tak długo, jak długo przywódcą tego kraju jest Viktor Orban
— zaznaczył szef amerykańskiej dyplomacji Rubio, zwracając uwagę na wpływ osobistych relacji Orbana i Trumpa na stosunki dwustronne Węgier z USA.
12 kwietnia na Węgrzech odbędą się wybory parlamentarne. Prezydent Trump udzielił w nich wsparcia Orbanowi, nazywając go „wspaniałym liderem”.
Adam Bąkowski/PAP/X
