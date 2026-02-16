Szef niemieckiego MSW Alexander Dobrindt udzielił wywiadu „Bildowi”, gdzie poinformował, że 15 marca br., Berlin przedłuży kontrole graniczne o kolejne 6 miesięcy. Dotyczy to także granicy z Polską.
Minister podkreślił, że kontrole graniczne są „jednym z elementów reorganizacji polityki migracyjnej w Niemczech”. Będą obowiązywać co najmniej do połowy września.
Stosowne dokumenty miały zostać przekazane przez rząd w Berlinie Komisji Europejskiej - poinformował „Bild”. Kontrole w ramach strefy Schengen są oficjalnie dopuszczalne jedynie jako środek nadzwyczajny, dlatego decyzja Dobrindta musi formalnie zostać zgłoszona KE.
Kontrole od 2023 roku
Wobec podróżujących, w tym także przekraczających granicę w celu dojazdu do pracy, utrzymane zostaną tym samym wyrywkowe kontrole. Działania te mogą powodować opóźnienia na przejściach granicznych ze wszystkimi dziewięcioma państwami sąsiadującymi z Niemcami, w tym z Polską. Każdy przekraczający granicę musi mieć przy sobie dokument tożsamości.
Niemcy prowadzą kontrole na granicy z Polską od października 2023 r., oficjalnie w celu zatrzymania nielegalnej migracji. Kanclerz Friedrich Merz deklarował, że środki wprowadzone przez Niemcy mają charakter tymczasowy.
Adam Bąkowski/PAP
