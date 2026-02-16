Druga rocznica śmierci Nawalnego. Kreml odrzuca oskarżenia o jego otrucie. "Oczywiście nie przyjmujemy takich zarzutów. Są tendencyjne"

Kreml zdecydowanie odrzucił oskarżenia pięciu krajów europejskich o otrucie w więzieniu Aleksieja Nawalnego. Dziś przypada druga rocznica śmierci rosyjskiego opozycjonisty.

Oczywiście nie przyjmujemy takich zarzutów. Nie zgadzamy się z nimi. Uważamy je za tendencyjne i pozbawione podstaw. I zdecydowanie je odrzucamy

— oświadczył rzecznik rosyjskiego przywódcy Władimira Putina Dmitrij Pieskow.

Nawalny został otruty”

14 lutego brytyjskie MSZ podało w komunikacie, że Nawalny został otruty w więzieniu na Dalekiej Północy Rosji. Jak podał resort, badania laboratoryjne wykazały, że w próbkach pobranych z ciała Nawalnego znaleziono epibatydynę – toksyczną substancję występującą w skórze żab strzałkowatych, żyjących w Ameryce Południowej.

Tylko rząd rosyjski miał środki, motyw i możliwość użycia tej śmiertelnej trucizny przeciwko Aleksiejowi Nawalnemu podczas jego pobytu w więzieniu w Rosji

— oznajmiła cytowana w komunikacie szefowa brytyjskiej dyplomacji Yvette Cooper.

O otrucie Nawalnego Rosję oskarżają również Szwecja, Francja, Holandia i Niemcy.

Nawalny został aresztowany na lotnisku w Moskwie 17 stycznia 2021 r., gdy wrócił do Rosji z leczenia w Niemczech po próbie otrucia. W lutym 2021 r. został skazany i osadzony w kolonii karnej, gdzie – jak podała rosyjska służba więzienna – zmarł 16 lutego 2024 r.

