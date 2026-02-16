Kreml zdecydowanie odrzucił oskarżenia pięciu krajów europejskich o otrucie w więzieniu Aleksieja Nawalnego. Dziś przypada druga rocznica śmierci rosyjskiego opozycjonisty.
Oczywiście nie przyjmujemy takich zarzutów. Nie zgadzamy się z nimi. Uważamy je za tendencyjne i pozbawione podstaw. I zdecydowanie je odrzucamy
— oświadczył rzecznik rosyjskiego przywódcy Władimira Putina Dmitrij Pieskow.
„Nawalny został otruty”
14 lutego brytyjskie MSZ podało w komunikacie, że Nawalny został otruty w więzieniu na Dalekiej Północy Rosji. Jak podał resort, badania laboratoryjne wykazały, że w próbkach pobranych z ciała Nawalnego znaleziono epibatydynę – toksyczną substancję występującą w skórze żab strzałkowatych, żyjących w Ameryce Południowej.
Tylko rząd rosyjski miał środki, motyw i możliwość użycia tej śmiertelnej trucizny przeciwko Aleksiejowi Nawalnemu podczas jego pobytu w więzieniu w Rosji
— oznajmiła cytowana w komunikacie szefowa brytyjskiej dyplomacji Yvette Cooper.
O otrucie Nawalnego Rosję oskarżają również Szwecja, Francja, Holandia i Niemcy.
Nawalny został aresztowany na lotnisku w Moskwie 17 stycznia 2021 r., gdy wrócił do Rosji z leczenia w Niemczech po próbie otrucia. W lutym 2021 r. został skazany i osadzony w kolonii karnej, gdzie – jak podała rosyjska służba więzienna – zmarł 16 lutego 2024 r.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
