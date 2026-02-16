Katastrofa kolejowa w Alpach. Pociąg wypadł z torów, ewakuowano ok. 30 osób. Ruch między Goppenstein a Brig został wstrzymany

  • Świat
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Zdjęcie ilustracyjne; Alpy, Szwajcaria / autor: Fratria/X/@InfosFrancaises
Zdjęcie ilustracyjne; Alpy, Szwajcaria / autor: Fratria/X/@InfosFrancaises

W pobliżu miejscowości Goppenstein, w południowej części Alp Szwajcarskich, wykoleił się dziś pociąg” - poinformowała na platformie X lokalna policja. Trwa akcja ratunkowa.

Goppenstein, godz. 7, wykoleił się pociąg. Prawdopodobnie są ranni, trwa akcja ratunkowa. Wkrótce więcej informacji

— przekazała na X policja kantonu Valais, w którym doszło do wypadku.

Z pociągu ewakuowano 30 osób

Około 30 osób zostało ewakuowanych z pociągu. Komunikat prasowy wkrótce

— podała potem policja.

Według informacji portalu brytyjskiego tabloidu „The Sun”, pociągiem miało podróżować około 80 osób.

Szwajcarskie Koleje Federalne (SBB) poinformowały, że z powodu lawiny ruch kolejowy „jest wstrzymany między Goppenstein a Brig” i taka sytuacja ma potrwać co najmniej do jutra. Nie wiadomo jednak, w jakim stopniu jest to związane z wykolejeniem się pociągu.

CZYTAJ WIĘCEJ: Katastrofa kolejowa w Tajlandii. Dźwig runął na przejeżdżający pociąg, co wywołało wykolejenie i pożar. Zginęły co najmniej 32 osoby

PAP/X/oprac. Natalia Wierzbicka

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych