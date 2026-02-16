„W pobliżu miejscowości Goppenstein, w południowej części Alp Szwajcarskich, wykoleił się dziś pociąg” - poinformowała na platformie X lokalna policja. Trwa akcja ratunkowa.
Goppenstein, godz. 7, wykoleił się pociąg. Prawdopodobnie są ranni, trwa akcja ratunkowa. Wkrótce więcej informacji
— przekazała na X policja kantonu Valais, w którym doszło do wypadku.
Z pociągu ewakuowano 30 osób
Około 30 osób zostało ewakuowanych z pociągu. Komunikat prasowy wkrótce
— podała potem policja.
Według informacji portalu brytyjskiego tabloidu „The Sun”, pociągiem miało podróżować około 80 osób.
Szwajcarskie Koleje Federalne (SBB) poinformowały, że z powodu lawiny ruch kolejowy „jest wstrzymany między Goppenstein a Brig” i taka sytuacja ma potrwać co najmniej do jutra. Nie wiadomo jednak, w jakim stopniu jest to związane z wykolejeniem się pociągu.
