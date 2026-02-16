80-latek przez pomyłkę znalazł się w rękach porywaczy. Policja apeluje o uwolnienie seniora. "Nie obraca się w środowisku przestępczym"

  • Świat
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Sydney / autor: Pixabay/reinhardcwieland
Sydney / autor: Pixabay/reinhardcwieland

Policja australijska wystąpiła z „bardzo osobliwym apelem” o uwolnienie porwanego 80-latka, który według niej został uprowadzony pomyłkowo.

Trzech mężczyzn porwało 80-letniego Chrisa Baghsariana z jego domu w północnej dzielnicy Sydney.

Jestem pewien na 100 proc., że porywacze się pomylili

— powiedział dziennikarzom wysokiej rangi funkcjonariusz policji Andrew Marks.

Według telewizji publicznej ABC sprawcy zamierzali uprowadzić konkretnego mężczyznę powiązanego z siatką przestępczą na zachodzie Sydney.

Tymczasem porwany starszy pan „nie obraca się w żadnym środowisku przestępczym” – zaznaczył Marks.

CZYTAJ WIĘCEJ:

Uzbrojeni napastnicy w Nigerii uprowadzili ponad 300 osób z katolickiej szkoły. Większość porwanych to dzieci

50 uprowadzonych uczniów w Nigerii uciekło bandytom! Bezpiecznie wrócili do swoich domów. Porywacze wciąż przetrzymują 253 dzieci

„Łowcy głów” schwytali skazanego za brutalne porwanie kobiety. Sprawcy poza przemocą fizyczną, podawali porwanej m.in. środki odurzające

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych