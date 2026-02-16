Policja australijska wystąpiła z „bardzo osobliwym apelem” o uwolnienie porwanego 80-latka, który według niej został uprowadzony pomyłkowo.
Trzech mężczyzn porwało 80-letniego Chrisa Baghsariana z jego domu w północnej dzielnicy Sydney.
Jestem pewien na 100 proc., że porywacze się pomylili
— powiedział dziennikarzom wysokiej rangi funkcjonariusz policji Andrew Marks.
Według telewizji publicznej ABC sprawcy zamierzali uprowadzić konkretnego mężczyznę powiązanego z siatką przestępczą na zachodzie Sydney.
Tymczasem porwany starszy pan „nie obraca się w żadnym środowisku przestępczym” – zaznaczył Marks.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Uzbrojeni napastnicy w Nigerii uprowadzili ponad 300 osób z katolickiej szkoły. Większość porwanych to dzieci
— 50 uprowadzonych uczniów w Nigerii uciekło bandytom! Bezpiecznie wrócili do swoich domów. Porywacze wciąż przetrzymują 253 dzieci
— „Łowcy głów” schwytali skazanego za brutalne porwanie kobiety. Sprawcy poza przemocą fizyczną, podawali porwanej m.in. środki odurzające
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/753297-gangsterzy-pomylili-adres-senior-uprowadzony-z-wlasnego-domu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.