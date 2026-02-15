Trwa 1454. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Poniedziałek, 16 lutego 2026 r.
13:46. Pavel: Trzeba wspierać Ukrainę, by nie znalazła się w niekorzystnej pozycji negocjacyjnej
Prezydent Czech Petr Pavel powiedział w opublikowanym dzisiaj wywiadzie dla portalu odkryto.cz, że należy kontynuować wsparcie dla Ukrainy, aby nie znalazła się w niekorzystnej pozycji negocjacyjnej. Dodał, mając na myśli Rosję, że strona, która ma przewagę, zawsze woli kontynuować wojnę.
Pavel uważa, że naiwnością byłoby oczekiwać, że uda się osiągnąć porozumienie między Ukrainą, państwami europejskimi, Stanami Zjednoczonymi i Rosją w krótkim czasie.
Samo zbliżenie stanowisk lub ich niemal całkowita zbieżność między Ukrainą, Europą i Stanami Zjednoczonymi jest już dużym sukcesem
— ocenił. Zdaniem prezydenta ważniejsza od porozumienia między Ukrainą i jej sojusznikami jest zgoda na warunki porozumienia pokojowego z Rosją
13:11. Bus i generatory prądu dla miasta Winnica w Ukrainie
Bus przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami oraz dwa generatory prądu przekazali miastu Winnica w Ukrainie przedstawiciele Lublina. Dar pochodzi z Münster (Niemcy) - miasta partnerskiego Lublina.
13:00. Kreml: kwestie terytorialne jednym z głównych punktów rozmów w Genewie
W kolejnej rundzie negocjacji pokojowych delegacje Ukrainy, Rosji i USA skupią się w Genewie m.in. na kwestiach terytorialnych - oświadczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Dodał, że stronę rosyjską reprezentować będą Kiriłł Dmitrijew, Igor Kostiukow i Władimir Medinski.
Tym razem planujemy omówienie szerszego spektrum zagadnień, włącznie właśnie z głównymi kwestiami, które dotyczą terytoriów i pozostałych spraw
— powiedział Pieskow.
Rozmowy trójstronne w Szwajcarii odbędą się we wtorek i środę, kilka tygodni po zakończeniu drugiej, dwudniowej rundy spotkań delegacji Ukrainy, Rosji i USA w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Waszyngton wywiera presję na Kijów, namawiając go do ustępstw, o czym w zeszłym tygodniu informował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Według niego Biały Dom chce, żeby wojna skończyła się przed latem, a Ukraina przeprowadziła wybory prezydenckie i oddała Rosji Donbas, choć Kreml nie kontroluje całości tego regionu.
Rzecznik Kremla zapowiadał w piątek, że Medinski, doradca Władimira Putina, stanie na czele rosyjskiej delegacji na rozmowy w Genewie. Według Pieskowa jego obecność jest „konieczna” ze względu na omawianie kwestii terytorialnych.
12:37. Atesz niszczy wojskową lokomotywę w rosyjskim Orle
Ukraińsko-tatarski ruch oporu Atesz poinformował o zniszczeniu wojskowej lokomotywy towarowej w Orle (w zachodniej części Rosji).
Miało to zakłócić rosyjską logistykę w kierunku Sum.
12:16. Orban: Trump zrobił najwięcej na rzecz pokoju w Ukrainie
Prezydent USA Donald Trump zrobił najwięcej spośród światowych polityków na rzecz pokoju w Ukrainie - ocenił w Budapeszcie premier Węgier Viktor Orban podczas wspólnej konferencji prasowej z sekretarzem stanu USA Markiem Rubio.
Gdyby Trump był prezydentem (w 2022 r.), ta wojna w ogóle by się nie rozpoczęła
— powiedział węgierski premier, podkreślając wsparcie Budapesztu dla wysiłków pokojowych Waszyngtonu.
Jesteśmy gotowi zorganizować ma Węgrzech spotkanie przywódców ws. zakończenia wojny w Ukrainie
00 zadeklarował Orban.
11:35. Pavel: Ukraina otrzymała 4,4 mln sztuk amunicji artyleryjskiej w ramach naszej inicjatywy
Ta inicjatywa, od jej rozpoczęcia, zapewniła Ukrainie dostawę 4,4 mln sztuk amunicji dużego kalibru. Bez tej rezerwy ukraińska armia nie mogłaby prowadzić działań obronnych
— powiedział prezydent Czech Petr Pavel w wywiadzie dla portalu odkryto.cz, cytowanym przez agencję Reutera. Dodał, że blisko 2 mln sztuk dostarczono w 2025 r.
Po wyborach parlamentarnych w Czechach, zorganizowanych w październiku 2025 r. i objęciu władzy przez nowy rząd, zakupy amunicji miały być zakończone, jednak pod naciskiem prezydenta Pavla i krajów sojuszniczych premier Andrej Babisz zgodził się na jej kontynuowanie, choć bez dalszego finansowania z czeskiego budżetu.
Dostawy w ramach czeskiej inicjatywy obejmują przede wszystkim pociski kalibru 155 mm. Artyleria o tym kalibrze jest podstawowym uzbrojeniem zarówno armii ukraińskiej, jak i sił zbrojnych państw NATO. Wykorzystują ją także polskie armatohaubice K
11:00. Ukraińskie uderzenia w Rosji
W wyniku ukraińskiego ataku ucierpiała rosyjska infrastruktura energetyczna. W najgorszej sytuacji jest Biełgorod i obwód briański.
W sieci pokazano nagrania i zdjęcia, które mają przedstawiać efekty uderzeń (są wzmianki o HIMARS).
10:18. Matka Nawalnego domaga się „sprawiedliwości” dla zamordowanego syna
Matka rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego zażądała w poniedziałek „sprawiedliwości” dla swego syna w drugą rocznicę jego śmierci po tym, jak śledztwo przeprowadzone przez pięć państw europejskich wykazało, iż został on otruty w rosyjskim więzieniu rzadką toksyczną substancją.
09:55. Sytuacja na froncie
Łącznie w ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano 235 starć bojowych na froncie - przekazuje w najnowszej informacji operacyjnej ukraiński Sztab Generalny.
Najczęściej do walk dochodzi (nadal!) na kierunku pokrowskim, gdzie ukraińscy żołnierze powstrzymali 63 akcje szturmowe Rosjan.
09:03. Delegacja ukraińska udała się do Genewy. Kolejna runda rozmów trójstronnych
W drodze do Genewy. Przed nami kolejna runda negocjacji. Po drodze z kolegami omówimy lekcje naszej historii, poszukamy właściwych wniosków. Trzeba chronić interesy Ukrainy
— napisał w mediach społecznościowych szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, publikując zdjęcie ukraińskiej delegacji przed pociągiem.
Ma to być kolejne spotkanie trzech delegacji - Ukrainy, USA i Rosji, mające na celu zakończenie wojny, która wkrótce wkroczy w piąty rok. Poprzednie dwie rundy rozmów w formacie trójstronnym odbyły się 23–24 stycznia oraz 4–5 lutego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Były to pierwsze takie negocjacje za prezydentury Donalda Trumpa.
08:50. Były minister energetyki z zarzutami prania pieniędzy i udziału w grupie przestępczej
Były minister energetyki Ukrainy Herman Hałuszczenko usłyszał zarzuty prania brudnych pieniędzy i udziału w grupie przestępczej w związku z aferą korupcyjną pod kryptonimem „Midas” w sektorze energetycznym. Jej uczestnicy mieli otrzymać ponad 100 mln dolarów w gotówce.
Pod kierownictwem procesowym prokuratora SAP (Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej) detektywi NABU (Narodowego Biura Antykorupcyjnego) poinformowali o nowym podejrzeniu w sprawie »Midas«. Chodzi o byłego ministra energetyki Ukrainy (w latach 2021–2025). Zarzucono mu pranie pieniędzy oraz udział w organizacji przestępczej
— podała w poniedziałek SAP.
08:34. Rosyjskie straty wojenne
Od początku agresji na Ukrainę zginęło 1254450 żołdaków Władimira Putina.
06:30. Rosja prowadzi nielegalne połowy ryb u wybrzeży Afryki, aby finansować wojnę z Ukrainą
Dziesiątki rosyjskich trawlerów na masową skalę prowadzą nielegalne połowy w wyłącznych strefach ekonomicznych zachodnioafrykańskich krajów od Maroka na północy po Namibię na południu kontynentu.
Według „ADF”, magazynu wojskowego wydawanego przez Dowództwo USA w Afryce (AFRICOM), dochody z tych połowów potrzebne są objętej zachodnimi sankcjami Rosji do kontynuowania wojny z Ukrainą.
Oskarżona o przełowienie ryb w Bałtyku, Arktyce i na Morzu Czarnym Rosja prowadzi obecnie taką rabunkową eksploatację na wodach Afryki, która rocznie traci szacunkowo 11,2 mld dolarów na nielegalnych połowach, z czego 9,4 mld strat przypada na Afrykę Zachodnią.
Według Indeksu Ryzyka Połowów (IUU), który klasyfikuje kraje na podstawie ich podatności na nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy, Rosja konsekwentnie plasuje się w czołówce krajów oskarżanych o nielegalne odławianie ryb, ustępując w tym jedynie Chinom.
00:01. Zełenski zapowiada nowe wsparcie od partnerów, w tym rakiety
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział nowe pakiety pomocy od partnerów, w tym rakiety do systemów obrony powietrznej. Takie ustalenia zapadły na zakończonej w niedzielę Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa – powiadomił.
Jestem już w Kijowie po dwóch bardzo intensywnych dniach na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Odbyło się wiele spotkań; najważniejsze jest to, że będą nowe pakiety wsparcia dla Ukrainy
— napisał na portalach społecznościowych.
Zaznaczył, że najważniejsze są rakiety do systemów obrony powietrznej, które zwalczają rosyjskie pociski balistyczne. Zimą Rosja uderza tymi pociskami w ukraińskie elektrownie i ciepłownie.
Dlatego w Monachium rozmawialiśmy o tym praktycznie z każdym liderem, którzy naprawdę mogą nam pomóc. Także z Markiem Rubio, amerykańskim sekretarzem stanu. Mamy nadzieję, że ustalenia zadziałają tak, jak trzeba. Obrona powietrzna to codzienna potrzeba
— podkreślił.
Zełenski zapowiedział, że w przyszłym tygodniu oczekiwane są spotkania i prace nad nowymi pakietami energetycznymi.
Dotyczy to również odbudowy po uderzeniach oraz niezbędnego sprzętu. Chcę podziękować każdemu, kto już pomaga
— oświadczył prezydent.
W wieczornym nagraniu wideo Zełenski ogłosił, że gotowe są już dokumenty w sprawie wprowadzenia sankcji wobec osób, które w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie wykorzystują sport.
Przygotowujemy nowy pakiet sankcji wobec Rosjan, którzy pracują na rzecz wojny i podporządkowują sport wojnie. Dokumenty są już przygotowane
— powiedział.
Wyjaśnił, że sankcje mają być sygnałem dla świata.
Sygnałem, że nie można po prostu przymykać oczu na wspieranie agresji. Kiedy Ukraińcom na igrzyskach olimpijskich zabrania się nawet wspominać ofiary rosyjskiej agresji, to jest to jednoznacznie globalny odwrót od sprawiedliwości. Będziemy przywracać sprawiedliwość
— uprzedził.
Zełenski odniósł się w ten sposób do decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który wykluczył ukraińskiego skeletonistę Władysława Heraskewycza z igrzysk Mediolan-Cortina d’Ampezzo z powodu kasku upamiętniającego poległych na wojnie z Rosją. Sportowiec odwołał się do Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS), jednak ten odwołanie oddalił.
red/wPolityce.pl/PAP/X/Fb/media
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/753283-relacja-1454-dzien-wojny-terytoria-tematem-rozmow-w-genewie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.