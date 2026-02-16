Ile pieniędzy państwa Rady Pokoju przekażą na pomoc dla Strefy Gazy? Donald Trump ujawnił gigantyczną kwotę

  • Świat
  • opublikowano:
autor: PAP/EPA/STAN GILLILAND
autor: PAP/EPA/STAN GILLILAND

Prezydent USA Donald Trump poinformował, że państwa członkowskie Rady Pokoju zobowiązały się do przekazania 5 mld dolarów na pomoc humanitarną i odbudowę Strefy Gazy. Państwa te mają również przeznaczyć tysiące żołnierzy na rzecz sił stabilizacyjnych.

Trump zapowiedział w ten sposób we wpisie na Truth Social wyniki planowanego na 19 lutego spotkania Rady Pokoju w Waszyngtonie.

19 lutego 2026 roku ponownie spotkam się z Członkami Rady Pokoju w Instytucie Pokoju Donalda J. Trumpa w Waszyngtonie, gdzie ogłosimy, że Państwa Członkowskie zobowiązały się przekazać ponad 5 MILIARDÓW DOLARÓW na pomoc humanitarną i odbudowę Strefy Gazy oraz zaangażowały tysiące osób do Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych i Lokalnej Policji w celu utrzymania bezpieczeństwa i pokoju dla mieszkańców Strefy Gazy

— napisał Trump. Zaznaczył jednocześnie, że palestyński Hamas musi dopełnić swoich zobowiązań i się rozbroić.

Prezydent USA oznajmił, że potencjał powołanej w styczniu nowej organizacji jest „nieograniczony” i że stanie się „najbardziej znaczącą instytucją międzynarodową w historii”.

Spotkanie Rady Pokoju

Spotkanie Rady Pokoju, na którym państwa mają ogłosić swój wkład w odbudowę Strefy Gazy będzie jednym z pierwszych oficjalnych aktów tej organizacji. Jak dotąd nie jest jednak jasne, kto będzie uczestniczył w spotkaniu. Przywódca Białorusi Alaksandr Łukaszenka zapowiedział, że jego kraj będzie reprezentowany przez szefa MSZ. Choć większość państw europejskich nie przystąpiła dotąd do organizacji - wyjątkami są m.in. Węgry, Albania i Bułgaria - w ostatnich dniach swój udział w charakterze obserwatora zapowiedzieli przywódcy Rumunii, Włoch i Cypru.

CZYTAJ TAKŻE:

Włochy dołączą do Rady Pokoju? Meloni wskazała na sprzeczność z konstytucją. „Zostaliśmy zaproszeni jako kraj - obserwator”

Tusk odrzuca Radę Pokoju, a popiera udział Polski w niemiecko-francuskim formacie E6. „Albo siedzisz przy stole, albo jesteś w menu”

Adam Stankiewicz/PAP

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych