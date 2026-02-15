Holenderskie lotnisko sparaliżowane. Ponad 170 lotów odwołanych. Utrudnienia powstały w wyniku szalejącej zimy

  • Świat
  • opublikowano:
Holenderskie lotnisko sparaliżowane. Ponad 170 lotów odwołanych. Utrudnienia powstały w wyniku szalejącej zimy. Na zdjęciu wejście na lotnisko Amsterdam Airport Schiphol / autor: PAP/EPA
Holenderskie lotnisko sparaliżowane. Ponad 170 lotów odwołanych. Utrudnienia powstały w wyniku szalejącej zimy. Na zdjęciu wejście na lotnisko Amsterdam Airport Schiphol / autor: PAP/EPA

Z powodu prognozowanych opadów śniegu i silnego wiatru odwołano dziś 170 lotów z i na lotnisko Amsterdam Airport Schiphol - w tym 150 rejsów obsługiwanych przez KLM. Decyzja ma związek z koniecznością odśnieżania i odladzania infrastruktury oraz ogłoszeniem w całej Holandii drugiego stopnia ostrzeżenia pogodowego.

Władze lotniska Schiphol oświadczyły, że decyzja o odwołaniu lotów wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa. Pasy startowe i drogi kołowania muszą zostać odśnieżone, podobnie jak stanowiska postojowe. Samoloty przed startem wymagają odlodzenia.

Linie lotnicze samodzielnie zdecydowały, które połączenia zostaną odwołane. Przewoźnicy starają się ograniczyć utrudnienia dla pasażerów, anulując głównie loty do europejskich miast z kilkoma rejsami dziennie, co ułatwia zmianę rezerwacji.

Opady deszczu ze śniegiem

Częściej utrzymywane są połączenia do kluczowych portów przesiadkowych, m.in. do Paryża.

Po południu strefa opadów śniegu ma przemieszczać się z południowego zachodu w głąb Holandii. Prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej do 3–5 cm, lokalnie większy. Wieczorem opady mają przechodzić w deszcz ze śniegiem i deszcz. Służby drogowe ostrzegają przed możliwą gołoledzią w godzinach porannych w poniedziałek.

Adam Bąkowski/PAP

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych