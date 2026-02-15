Z powodu prognozowanych opadów śniegu i silnego wiatru odwołano dziś 170 lotów z i na lotnisko Amsterdam Airport Schiphol - w tym 150 rejsów obsługiwanych przez KLM. Decyzja ma związek z koniecznością odśnieżania i odladzania infrastruktury oraz ogłoszeniem w całej Holandii drugiego stopnia ostrzeżenia pogodowego.
Władze lotniska Schiphol oświadczyły, że decyzja o odwołaniu lotów wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa. Pasy startowe i drogi kołowania muszą zostać odśnieżone, podobnie jak stanowiska postojowe. Samoloty przed startem wymagają odlodzenia.
Linie lotnicze samodzielnie zdecydowały, które połączenia zostaną odwołane. Przewoźnicy starają się ograniczyć utrudnienia dla pasażerów, anulując głównie loty do europejskich miast z kilkoma rejsami dziennie, co ułatwia zmianę rezerwacji.
Opady deszczu ze śniegiem
Częściej utrzymywane są połączenia do kluczowych portów przesiadkowych, m.in. do Paryża.
Po południu strefa opadów śniegu ma przemieszczać się z południowego zachodu w głąb Holandii. Prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej do 3–5 cm, lokalnie większy. Wieczorem opady mają przechodzić w deszcz ze śniegiem i deszcz. Służby drogowe ostrzegają przed możliwą gołoledzią w godzinach porannych w poniedziałek.
Adam Bąkowski/PAP
