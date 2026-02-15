Przerażający raport o niebezpiecznych dworcach w Niemczech. Napady z użyciem noża i przestępstwa seksualne

W Niemczech opublikowano raport z listą przestępstw popełnianych na dworcach kolejowych w tym kraju. Lokalne media przyznają, że publikacja jest przerażająca. Na wspomnianej liście znalazły się m.in. napady z użyciem noża i przestępstwa seksualne. Raport opiera się na danych federalnej policji.

Noże i przestępstwa seksualne

Dane dotyczące dziesięciu dworców kolejowych z największą liczbą przestępstw jako pierwsza podała gazeta „Bild am Sonntag”. Na to źródło powołuje się portal dw.com. Według niego:

W ubiegłym roku w pociągach i na dworcach w Niemczech odnotowano ponad 980 przestępstw z użyciem noża i około 2200 przestępstw seksualnych

Policja zarejestrowała też 5660 przestępstw z użyciem przemocy wobec funkcjonariuszy federalnej policji w obszarze kolejowym. W 2024 r. liczba ta była nieco niższa i wyniosła około 5500

— czytamy w dw.com.

Portal przytoczył wypowiedź rzecznika Deutsche Bahn, który powiedział, że:

Do tych liczb należy dodać około 15 tysięcy przypadków agresji słownej, w tym takie jak opluwanie

Najgorzej w Lipsku

Jak dowiadujemy się z niemieckich mediów, najgorsza sytuacja w zeszłym roku miała miejsce na dworcu w Lipsku, we wschodnich Niemczech.

W porównaniu z rokiem 2024 liczba przestępstw z użyciem przemocy na dworcu głównym w Lipsku znacznie wzrosła – w 2025 r. na żadnym innym dworcu nie odnotowano więcej

— podał dw.com.

Według danych policyjnych w ub.r. na dworcu głównym w Lipsku odnotowano blisko 860 przestępstw z użyciem przemocy.

Dla kolei, w mieście we wschodnich Niemczech, zeszły rok okazał się szczególnie dramatyczny pod tym względem, ponieważ tamtejszy dworzec główny trafił na pierwsze miejsce przestępczych statystyk. A jeszcze rok wcześniej dworzec nie załapywał się nawet do pierwszej piątki feralnego zestawienia.

Setki przestępstw na dworcach w dużych miastach

Kolejne miejsce zajmuje dworzec główny w Dortmundzie (735).Za nim plasuje się dworzec główny w Berlinie, tu, jak pisze dw.com, w ubiegłym roku policja federalna odnotowała 654 przestępstwa z użyciem przemocy, co jest i tak optymistycznym prognostykiem, patrząc na rok 2024 r., gdzie było ich ponad 760.

Niemcy mogą być też zadowoleni są również ze zmniejszającej liczby przestępstw w Kolonii (z 703 do 648) i Hanowerze (z 715 do 612). Na kolejnych miejscach, według dw.com, są Hamburg (580), Monachium (553), Norymberga (528), Frankfurt nad Menem (520) i Düsseldorf (499).

Obcokrajowcy częstszymi sprawcami

W raporcie stwierdzono również, że podejrzani o popełnienie przestępstw, którzy nie są obywatelami Niemiec, byli częściej wykrywani niż podejrzani o niemieckim pochodzeniu, biorąc pod uwagę ich udział w całkowitej liczbie ludności

— czytamy w dw.com.

Śmiertelny atak na konduktora

Raport został opublikowany po ataku pasażera na konduktora podczas kontroli biletów w pociągu regionalnym w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat.

36-latek zmarł wkrótce potem w szpitalu z powodu ciężkich obrażeń głowy. Podejrzany przebywa w areszcie śledczym. Według prokuratury jest to 26-letni obywatel Grecji, który według własnych informacji mieszka w Luksemburgu

— przypomniał portal dw.com

Oprac. Sławomir Cedzyński/dw.com

