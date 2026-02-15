USA dążą do wasalizacji Europy? Rubio postawił sprawę jasno. W tle relacje państw w ramach NATO oraz Grupie Wyszehradzkiej

  • Świat
  • opublikowano:
Na zdjęciu Marco Rubio i Robert Fico / autor: PAP/EPA
Na zdjęciu Marco Rubio i Robert Fico / autor: PAP/EPA

Marco Rubio odbył dziś spotkanie z premierem Słowacji Robertem Fico. Podczas konferencji prasowej w Bratysławie sekretarz stanu USA powiedział, że celem Stanów Zjednoczonych nie jest wasalizacja Europy. Rubio zapewnił, że USA chcą współpracować z krajami Grupy Wyszehradzkiej, co zaproponował Fico.

Rubio oświadczył podczas wspólnej konferencji prasowej ze słowackim premierem, że im silniejsi są sojusznicy, tym silniejsze Stany Zjednoczone.

Chcemy, aby NATO było tak silne, żeby nikt nie odważył się (…) go testować

— powiedział szef dyplomacji USA. Rotację amerykańskich żołnierzy w Europie określił jako normalną praktykę.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Rubio w Monachium: „Chcemy, aby Europa była silna i żeby przetrwała”. Wojna na Ukrainie? „Nie wiemy, czy Rosja chce jej zakończenia”

Rubio przyleciał do Bratysławy dziś przed południem na zaproszenie ministra spraw zagranicznych Słowacji Juraja Blanara. Rozmawiał już z prezydentem Peterem Pellegrinim m.in. o bezpieczeństwie, współpracy w dziedzinie obronności i energetyce.

Po Słowacji sekretarz stanu USA odwiedzi Węgry.

Adam Bąkowski/PAP

