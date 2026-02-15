Marco Rubio odbył dziś spotkanie z premierem Słowacji Robertem Fico. Podczas konferencji prasowej w Bratysławie sekretarz stanu USA powiedział, że celem Stanów Zjednoczonych nie jest wasalizacja Europy. Rubio zapewnił, że USA chcą współpracować z krajami Grupy Wyszehradzkiej, co zaproponował Fico.
Rubio oświadczył podczas wspólnej konferencji prasowej ze słowackim premierem, że im silniejsi są sojusznicy, tym silniejsze Stany Zjednoczone.
Chcemy, aby NATO było tak silne, żeby nikt nie odważył się (…) go testować
— powiedział szef dyplomacji USA. Rotację amerykańskich żołnierzy w Europie określił jako normalną praktykę.
Rubio przyleciał do Bratysławy dziś przed południem na zaproszenie ministra spraw zagranicznych Słowacji Juraja Blanara. Rozmawiał już z prezydentem Peterem Pellegrinim m.in. o bezpieczeństwie, współpracy w dziedzinie obronności i energetyce.
Po Słowacji sekretarz stanu USA odwiedzi Węgry.
