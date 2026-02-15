Nie żyje Michel Portal - klarnecista, saksofonista, bandoneonista. Miał 90 lat. "Był prawdziwym muzycznym kameleonem"

  • Świat
  • opublikowano:
Nie żyje muzyk i kompozytor Michel Portal. Miał 90 lat / autor: Fratria/X/@francemusique
Nie żyje muzyk i kompozytor Michel Portal. Miał 90 lat / autor: Fratria/X/@francemusique

Francuski muzyk i kompozytor Michel Portal, łączący w swojej twórczości jazz i muzykę klasyczną, zmarł w wieku 90 lat” – poinformowała jedna z jego agentek artystycznych, cytowana przez agencję AFP.

Portal (ur. w 1935 r. w Bajonnie w południowo zachodniej Francji) zmarł w czwartek 12 lutego, ale wiadomość o jego śmierci została podana do wiadomości publicznej dopiero dziś.

Prawdziwy muzyczny kameleon”

Klarnecista, saksofonista, bandoneonista, improwizator, kompozytor muzyki filmowej, ceniony interpretator dzieł kompozytorów współczesnych oraz partner największych jazzmanów swoich czasów – Portal był prawdziwym muzycznym kameleonem

— napisał o zmarłym portal Radio France.

Strona All About Jazz określiła go mianem „jednego z architektów nowoczesnego europejskiego jazzu”. Z kolei agencja AFP zauważyła, że Portal był „znany ze swojej wszechstronności gatunkowej i instrumentalnej”.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych