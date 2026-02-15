„Francuski muzyk i kompozytor Michel Portal, łączący w swojej twórczości jazz i muzykę klasyczną, zmarł w wieku 90 lat” – poinformowała jedna z jego agentek artystycznych, cytowana przez agencję AFP.
Portal (ur. w 1935 r. w Bajonnie w południowo zachodniej Francji) zmarł w czwartek 12 lutego, ale wiadomość o jego śmierci została podana do wiadomości publicznej dopiero dziś.
„Prawdziwy muzyczny kameleon”
Klarnecista, saksofonista, bandoneonista, improwizator, kompozytor muzyki filmowej, ceniony interpretator dzieł kompozytorów współczesnych oraz partner największych jazzmanów swoich czasów – Portal był prawdziwym muzycznym kameleonem
— napisał o zmarłym portal Radio France.
Strona All About Jazz określiła go mianem „jednego z architektów nowoczesnego europejskiego jazzu”. Z kolei agencja AFP zauważyła, że Portal był „znany ze swojej wszechstronności gatunkowej i instrumentalnej”.
