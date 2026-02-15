Genetycznie zmodyfikowany wirus opryszczki może stać się nową bronią w walce z glejakiem wielopostaciowym - wynika z badań opublikowanych na łamach „Cell”. Naukowcy z Mass General Brigham i Dana-Farber Cancer Institute wykazali, że terapia onkolityczna nie tylko niszczy komórki nowotworowe, ale także pobudza układ odpornościowy do skuteczniejszego ataku na jeden z najgroźniejszych guzów mózgu.
Zespół kierowany przez naukowców z Mass General Brigham i Dana-Farber Cancer Institute (USA) wykazał, że pojedyncze wstrzyknięcie genetycznie zmodyfikowanego wirusa, który selektywnie infekuje i niszczy komórki nowotworowe (wirusa onkolitycznego), może skłonić komórki układu odpornościowego do głębokiego wnikania w guzy mózgu i utrzymania się w nich.
W niedawnym badaniu klinicznym terapia ta wydłużyła czas przeżycia pacjentów z glejakiem wielopostaciowym, najczęstszym i najzłośliwszym pierwotnym guzem mózgu.
Pacjenci z glejakiem wielopostaciowym nie odnieśli korzyści z immunoterapii, które zrewolucjonizowały opiekę nad pacjentami z innymi rodzajami nowotworów, takimi jak czerniak, ponieważ glejak wielopostaciowy jest guzem „zimnym”, ze słabą infiltracją komórek układu odpornościowego zwalczających nowotwór
— powiedział współautor badania, dr n. med. Kai Wucherpfennig, z Dana-Farber, cytowany w informacji prasowej.
Wyniki naszego badania klinicznego i badania mechanistycznego pokazują, że obecnie możliwe jest wprowadzenie tych krytycznych komórek układu odpornościowego do glejaka wielopostaciowego
— dodał naukowiec.
Użyto wirusa onkolitycznego
Użyty w badaniu zespołu wirus onkolityczny został opracowany przez dr n. med. E. Antonio Chioccę z Mass General Brigham. Wirus ten jest wytwarzany z wirusa opryszczki pospolitej, zmodyfikowanego genetycznie w taki sposób, że może on tworzyć kopie samego siebie tylko w komórkach glejaka, a nie w normalnych, zdrowych komórkach. Wirus rozprzestrzenia się na komórkę glejaka, zabija ją, a następnie tworzy swoją kopię, która rozprzestrzenia się ponownie na inną komórkę glejaka. Zakażenie komórek wirusem wywołuje również odpowiedź immunologiczną. W badaniu fazy 1 z udziałem 41 pacjentów z nawracającym glejakiem, leczenie wirusem onkolitycznym wydłużyło przeżycie w porównaniu z historycznie raportowanymi przeżyciami, szczególnie wśród osób z wcześniej istniejącymi przeciwciałami przeciwwirusowymi.
W swoim badaniu komórkowym naukowcy zbadali zakres tej odpowiedzi immunologicznej u uczestników badań klinicznych. Ich analiza wykazała, że leczenie pobudzało długotrwałą infiltrację komórek T układu odpornościowego do guzów pacjentów. Bliższe sąsiedztwo cytotoksycznych komórek T z obumierającymi komórkami guza mózgu wiązało się z dłuższym przeżyciem pacjentów po leczeniu. Terapia spowodowała również wzrost liczby komórek T w mózgu.
Wykazujemy, że zwiększona infiltracja komórek T atakujących komórki nowotworowe przekłada się na korzyści terapeutyczne u pacjentów z glejakiem
— powiedział Chiocca, który jest również współautorem badania.
Nasze odkrycia mogą mieć istotne implikacje dla nowotworu, którego standard leczenia nie zmienił się od 20 lat
— wyjaśnił.
