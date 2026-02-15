Szefowa brytyjskiego MSZ Yvette Cooper odniosła się w wywiadzie do sprawy Aleksieja Nawalnego. W rozmowie z telewizją SkyNews przekazała, że Wielka Brytania ma pewność, że Rosja jest w posiadaniu substancji, którą dwa lata temu otruto w więzieniu opozycjonistę.
Wiemy, że rosyjski reżim posiadał tę konkretną substancję chemiczną. Nie jest to oczywiście substancja występująca naturalnie w Rosji
— zauważyła Cooper.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Jest wynik śledztwa ws. przyczyny śmierci Nawalnego. Prowadziło je pięć państw. Żona Rosjanina: „Od pierwszego dnia byłam pewna…”
Wczoraj rządy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Szwecji i Holandii we wspólnym oświadczeniu powiadomiły, że Nawalny zmarł w więzieniu na skutek otrucia. Jak podało w komunikacie brytyjskie MSZ, badania laboratoryjne wykazały, że w próbkach pobranych z ciała polityka znaleziono epibatydynę – toksyczną substancję występującą w skórze żab żyjących w Ameryce Południowej.
Tylko rosyjski reżim miał motyw, środki i możliwość podania tej śmiertelnej trucizny, gdy Nawalny przebywał w więzieniu w Rosji. Chcieli go uciszyć, ponieważ był ich krytykiem
— powiedziała szefowa brytyjskiej dyplomacji.
Śledztwo ws. śmierci Nawalnego
Jak przyznała, prace nad „poszukiwaniem dowodów i prawdy” w tej sprawie trwały przez ostatnie dwa lata.
Aleksiej Nawalny początkowo był znany jako działacz zwalczający korupcję, a z czasem stał się czołową postacią rosyjskiej opozycji. Został aresztowany na lotnisku w Moskwie 17 stycznia 2021 r., gdy wrócił do Rosji z leczenia w Niemczech po próbie otrucia. W lutym tamtego roku został skazany i osadzony w kolonii karnej, gdzie – jak podała rosyjska służba więzienna – zmarł 16 lutego 2024 r. Miał 47 lat.
