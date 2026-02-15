Z analiz zdjęć satelitarnych przeprowadzonych przez ukraiński wywiad wynika, że Rosja relokowała co najmniej 15 myśliwców Su-57. Maszyny piątej generacji zostały przeniesione do bazy lotniczej Dziomgi nad Amurem, w obwodzie chabrowskim, niedaleko granicy z Japonią i Chinami.
Zdjęcia satelitarne z 9 lutego pokazują 15 samolotów Su-57 zaparkowanych na otwartym terenie lotniska Dziomgi, które jest jedną z najbardziej newralgicznych baz Rosji. Oprócz sprowadzonych Su-57 stacjonuje w niej 18 myśliwców wielozadaniowych Su-35S oraz trzy myśliwce przechwytujące MiG-31BM i dwa śmigłowce Mi-8 - jak wynika z raportu ukraińskiego portalu Militarnyj.
Według ukraińskiego wywiadu przeniesienie do tej bazy Su-57 może być sygnałem wysłanym do sąsiedniej Japonii po niedawnym zwycięstwie, utwierdzającym silną pozycję premier Sanae Takaichi, która zapowiedziała zmianę pacyfistycznej konstytucji kraju i szybką jego remilitaryzację, aby skupić uwagę na zagrożeniach płynących z Chin i Rosji.
Możliwe operacje nad Alaską
Według ekspertów wojskowych, przywołanych z kolei przez południowokoreański portal wojskowy MilitaryWatchMagazine, Su-57 mogą zapewnić szkolenia z walk powietrznych dla jednostek Su-35 i MiG-31, symulujących starcia z samolotami F-35, używanymi przez przeciwników Rosji. Sporo tych amerykańskich myśliwców stacjonuje obecnie w bazach Japonii, gdzie swoje samoloty mają zarówno japońskie siły obrony powietrznej, jak i siły powietrzne, marynarka wojenna i piechota morska Stanów Zjednoczonych.
MilitaryWatchMagazine zasugerował, że rosyjskie Su-57 w towarzystwie bombowców mogą z nadamurskiej bazy przeprowadzać misje nie tylko w pobliżu terytorium Japonii, ale potencjalnie dalej w kierunku Pacyfiku aż po Alaskę. Myśliwce te mają bowiem jeden z najdłuższych zasięgów ze wszystkich typów samolotów na świecie.
Adam Bąkowski/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/753236-co-knuje-putin-rosja-relokuje-mysliwce-su-57-w-poblize-japonii
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.