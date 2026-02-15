Niemiecki minister obrony Boris Pistorius podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa ostrzegł przed jednostronnymi działaniami USA i podkreślił, że przyszłość NATO zależy od wiarygodności oraz przewidywalności amerykańskiego zaangażowania.
Podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa szef niemieckiego resortu obrony podkreślił, że przyszłość NATO zależy od przewidywalności działań Waszyngtonu.
Nasz sojusz zależy również od przewidywalności działań i wiarygodności amerykańskiego zaangażowania
— zaznaczył, krytykując administrację Donalda Trumpa za posunięcia, które - jego zdaniem - podważają jedność NATO.
Kwestionowanie integralności terytorialnej i suwerenności państwa członkowskiego NATO. Wykluczanie europejskich sojuszników z negocjacji, które mają zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa na kontynencie. Wszystko to szkodzi naszemu sojuszowi i wzmacnia naszych przeciwników
— powiedział, nawiązując m.in. do sprawy Grenlandii i rozmów o zakończeniu wojny w Ukrainie.
USA potrzebują sojuszników
Pistorius jasno dał do zrozumienia, że transatlantyckie relacje wymagają równowagi i współodpowiedzialności.
Nawet Stany Zjednoczone nie mogą działać samodzielnie w dzisiejszym świecie wschodzących mocarstw. Potrzebują sojuszników
— podkreślił. W jego ocenie Europa powinna wziąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo i rozwój sił zbrojnych, przy zachowaniu strategicznego i nuklearnego wsparcia USA.
Jednocześnie opowiedział się za reformą instytucji międzynarodowych zamiast ich osłabiania oraz za wspólnymi, wiarygodnymi gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy.
