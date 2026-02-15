Nawet 350 tys. zebrało się wczoraj na manifestacji w Toronto, będącej wyrazem solidarności z mieszkańcami Iranu, poparcia dla zmian politycznych oraz irańskiego księcia Rezy Pahlaviego. Była to jedna z największych związanych z Iranem demonstracji w tym mieście.
Zgromadzenie spowodowało zamknięcie kilku ulic w północnej części Toronto przez około sześć godzin – wynika z komunikatów policji, która oszacowała liczebność demonstracji na ok. 200 tys. osób, a później podwyższyła szacunki do ok. 350 tys. osób. Część linii autobusowych pojechała objazdami.
Poparcie dla zmian w Iranie
Manifestacja stanowiła część światowego dnia poparcia dla zmian w Iranie, organizowanego przez Rezę Pahlawiego, syna ostatniego szacha Iranu. Głównymi miejscami demonstracji miały być Toronto, Monachium i Los Angeles. Sam Reza Pahlavi był w Monachium, gdzie zwrócił się do zgromadzonych mówiąc o przejściu Iranu do „demokratycznej i laickiej przyszłości”.
Uczestnicy demonstracji w Toronto szli, śpiewając „Król Reza Pahlavi” i bijąc w bębny
— relacjonowały media.
Wielu demonstrantów owinęło się flagami Iranu sprzed islamskiej rewolucji, która w 1979 r. obaliła rządy szacha. Wzywano do zakończenia represji wobec mieszkańców Iranu i zmian politycznych, zaś do rządu Kanady apelowano o uznanie Rezy Pahlaviego za lidera demokratycznych zmian w Iranie.
Kolejne sankcje z Kanady
Minister spraw zagranicznych Kanady, Anita Anand, poinformowała, że wprowadzone zostają kolejne sankcje wobec Iranu - dotyczą one urzędników związanych z represjami wobec irańskich dysydentów i obrońców praw człowieka przebywających na emigracji.
Wykorzystanie przez Iran zewnętrznych agentów i sieci przestępczych do uciszania krytyków poprzez prześladowania, nadzór i planowane akty przemocy w Europie i Ameryce Północnej wzbudziło poważne obawy w Kanadzie i u podobnie myślących partnerów
— napisano w komunikacie, podkreślając, że takie działania naruszają suwerenność państw i podważają zasady prawa międzynarodowego.
Dotychczas Kanada nałożyła sankcje na 222 osoby i 256 organizacji w Iranie.
Przed dwoma tygodniami w centrum Toronto odbyła się demonstracja poparcia dla zmian w Iranie, policja szacowała, że wzięło w niej udział ok. 150 tys. osób.
