Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/753232-setki-tysiecy-osob-w-toronto-na-marszu-solidarnosci-z-iranem

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.