Ostrzeżenia przed tornadami, intensywnymi śnieżycami i możliwym „cyklonem bombowym” komplikują podróże w USA podczas weekendu z okazji Dnia Prezydenta. National Weather Service alarmuje m.in. przed potężną burzą śnieżną w północnej Kalifornii oraz groźnym niżem na wschodnim wybrzeżu, który może sparaliżować ruch lotniczy i drogowy w wielu stanach.
Według Krajowej Służby Pogodowej (NWS) północna Kalifornia, w tym rejony pasma Sierra Nevada, została objęta ostrzeżeniami przed silną burzą śnieżną. Prognozy przewidują opady do 2,4 metra śniegu w wyższych partiach gór oraz porywy wiatru osiągające około 89 km/h. W miejscowościach położonych na wysokości od 914 do 1219 metrów spodziewane jest od 30 do 60 centymetrów białego puchu.
Największe opady odnotujemy w trudno dostępnych miejscach, ale intensywny śnieg pojawi się także w zamieszkanych obszarach
— powiedział meteorolog Dakari Anderson z biura NWS w Sacramento w rozmowie z Associated Press. Ekspert dodał, że od soboty do niedzielnego poranka utrzyma się „najlepsze okno pogodowe na podróż” przed nadejściem głównej fali uderzeniowej. Władze ostrzegają przed możliwymi zamknięciami dróg i drastycznym ograniczeniem widoczności, zalecając mieszkańcom przygotowanie się na kilkudniowe utrudnienia.
Jednocześnie na wschodnim wybrzeżu synoptycy monitorują rozwój głębokiego niżu, który może przekształcić się w tzw. cyklon bombowy.
Obfite opady i silny wiatr
Jesteśmy dość pewni, że wzdłuż wschodniego wybrzeża rozwinie się silny układ niskiego ciśnienia, który przyniesie porywisty wiatr
— zauważył Frank Pereira z Centrum Prognozowania Pogody (WPC), cytowany przez „New York Times”.David Roth z tej samej instytucji ocenił, że „to układ sprzyjający gwałtownej intensyfikacji”.
Prognozy wskazują na możliwość obfitych opadów śniegu w południowo-wschodniej Nowej Anglii oraz w rejonie Nowego Jorku, a także wystąpienie silnego wiatru i podtopień na wybrzeżu. Temperatury w wielu stanach wschodnich utrzymują się znacznie poniżej normy, lokalnie spadając do około minus 10 stopni Celsjusza.
W Teksasie, w tym w rejonie Houston oraz w hrabstwach Brazoria, Harris i Galveston, obowiązywały ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami i tornadami.
NWS informuje również o zagrożeniu ulewami i powodziami błyskawicznymi w południowych i centralnych stanach. Synoptycy podkreślają, że nawet niewielka zmiana trajektorii systemów pogodowych może znacząco wpłynąć na ostateczną skalę opadów i paraliż komunikacyjny w świąteczny weekend.
Adam Bąkowski/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/753230-usa-czeka-walka-z-trudna-pogoda-pojawic-sie-moga-nawet-tornada
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.