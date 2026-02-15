Zaskakujące wyznanie! Barack Obama przyznał, że kosmici naprawdę istnieją. Czy są przetrzymywani w Strefie 51?

autor: Fratria
Były prezydent USA Barack Obama powiedział w opublikowanym wczoraj wywiadzie, że istoty pozaziemskie istnieją. Zaznaczył jednak, że ich nie widział i nie są przetrzymywani w Strefie 51.

Obama został zapytany podczas rozmowy z autorem podcastu Bryanem Tylerem Cohenem. Na pytanie czy obcy z kosmosu istnieją naprawdę, odparł:

Są prawdziwi, ale ich nie widziałem i nie są przetrzymywani w (…) Strefie 51 

— powiedział, odnosząc się do bazy wojskowej w Nevadzie, gdzie według popularnej spiskowej teorii przechowywane są zwłoki istot pozaziemskich.

Nie ma żadnego podziemnego ośrodka, chyba że istnieje jakiś gigantyczny spisek, który ukryli przed prezydentem Stanów Zjednoczonych

— dodał.

Zapytany o to, na jakie pytanie chciał najpierw poznać odpowiedź, - o kosmitów, czy kiedy został prezydentem, Obama odpowiedział, że na pytanie „gdzie są kosmici?”.

Były prezydent nie rozwinął swojej wypowiedzi, a Cohen go o to nie dopytał. Pytania te padły w serii „błyskawicznych” pytań na koniec wywiadu i nie jest jasne, na ile poważne były odpowiedzi Obamy.

Badania w USA ws. istot pozaziemskich

Temat UFO i kontaktów z istotami pozaziemskimi jest w ostatnich latach coraz częściej przedmiotem debaty publicznej w USA oraz badań rządowych instytucji. Pentagon powołał specjalny zespół (AARO) badający przypadki niewyjaśnionych zjawisk. Swój zespół powołała też NASA, a przed komisją Izby Reprezentantów odbyło się kilka wysłuchań na ten temat.

W pierwszym z nich były członek AARO i były funkcjonariusz wojskowych służb wywiadowczych, David Grusch, powiedział m.in., że władze USA od dekad ukrywają kontakty z istotami pozaziemskimi i prowadzą specjalny program poszukiwania wraków pojazdów obcych. Jego były szef Sean Kirkpatrick przeczył jego słowom, a dotychczasowe raporty AARO mówiły o braku dowodów na to, by za badanymi zjawiskami stały pozaziemskie technologie.

Adam Stankiewicz/PAP

