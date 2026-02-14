NA ŻYWO

RELACJA. 1453. dzień wojny. Zełenski: Rozmawiałem z wysłannikami prezydenta Trumpa przed spotkaniem trójstronnym w Genewie

Zniszczony dom po ataku rosyjskiego drona w Odessie / autor: PAP/EPA
Zniszczony dom po ataku rosyjskiego drona w Odessie / autor: PAP/EPA

Trwa 1453. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Niedziela, 15 lutego 2026 r.

00:04. Zełenski: Rozmawiałem z wysłannikami prezydenta Trumpa przed spotkaniem trójstronnym w Genewie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, przebywając na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, rozmawiał telefonicznie z wysłannikami prezydenta USA Donalda Trumpa Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem przed spotkaniami trójstronnymi w Genewie.

Liczymy na to, że spotkania będą naprawdę produktywne

— przekazał w serwisie X.

Omówiliśmy również pewne wydarzenia po spotkaniach w Abu Zabi. Nie wszystko da się omówić przez telefon, a nasz zespół negocjacyjny przedstawi stanowisko Ukrainy w przyszłym tygodniu. Mówiłem również o naszym spotkaniu z sekretarzem stanu USA, Marco Rubio. Bardzo doceniamy, że Ameryka konsekwentnie utrzymuje konstruktywne podejście i jest gotowa do pomocy w ochronie życia. Dziękuję prezydentowi Trumpowi, jego zespołowi i narodowi Stanów Zjednoczonych za wsparcie

— oświadczył ukraiński prezydent.

red/wPolityce.pl/PAP/X/Fb/media

