Niedziela, 15 lutego 2026 r.
00:04. Zełenski: Rozmawiałem z wysłannikami prezydenta Trumpa przed spotkaniem trójstronnym w Genewie
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, przebywając na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, rozmawiał telefonicznie z wysłannikami prezydenta USA Donalda Trumpa Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem przed spotkaniami trójstronnymi w Genewie.
Liczymy na to, że spotkania będą naprawdę produktywne
— przekazał w serwisie X.
Omówiliśmy również pewne wydarzenia po spotkaniach w Abu Zabi. Nie wszystko da się omówić przez telefon, a nasz zespół negocjacyjny przedstawi stanowisko Ukrainy w przyszłym tygodniu. Mówiłem również o naszym spotkaniu z sekretarzem stanu USA, Marco Rubio. Bardzo doceniamy, że Ameryka konsekwentnie utrzymuje konstruktywne podejście i jest gotowa do pomocy w ochronie życia. Dziękuję prezydentowi Trumpowi, jego zespołowi i narodowi Stanów Zjednoczonych za wsparcie
— oświadczył ukraiński prezydent.
