Gubernator Kalifornii Gavin Newsom wykorzystał Monachijską Konferencję Bezpieczeństwa, by ostro uderzać w prezydenta USA Donalda Trumpa. „Niestety USA są teraz źródłem większej niestabilności niż jakikolwiek inny kraj na świecie” - powiedział Demokrata. „Donald Trump jest tymczasowy i za trzy lata go nie będzie” - mówił również Newsom.
Newsom o Trumpie: „To nie jest na stałe”
Newsom podczas dzisiejszego panelu powiedział, że Trump „jest tymczasowy”, a jego rządy to kwestia „lat, nie dekad”.
Gdyby był młodszy, niekoniecznie tak bym powiedział. Nie ma wątpliwości, że ubiegałby się w takim przypadku o trzecią kadencję
— wyraził przekonanie gubernator.
Nigdy nie myślałem, że to się stanie za mojego życia, ale niestety USA są teraz źródłem większej niestabilności niż jakikolwiek inny kraj na świecie
— powiedział.
Dlatego musimy przypominać, że to nie jest na stałe. Wiem, że panuje duży pesymizm, że tego nie da się już naprawić. (…) Ale pamiętajcie, że on jest historycznie niepopularnym prezydentem. Zostanie zmiażdżony w wyborach środka kadencji
— ocenił Newsom, jeden z najpopularniejszych przedstawicieli Partii Demokratycznej.
Wyraził przekonanie, że protrumpowski ruch MAGA (Make America Great Again) nie przetrwa po odejściu Trumpa, ponieważ polega na „kulcie jednostki”. Nazwał prezydenta USA „gatunkiem inwazyjnym” i powiedział, że siłą prezydenta jest to, iż potrafi „wykorzystywać słabość”.
Ale reaguje zupełnie inaczej na pewność siebie, charakter, cel
— dodał.
Uważam, że ton i wydźwięk dzisiejszego przemówienia (sekretarza stanu USA Marca) Rubio znajduje w tym odzwierciedlenie. Znalazło to odzwierciedlenie w działaniach wielu europejskich przywódców. I wierzę, że Europa czuje dziś, że jest bardziej zjednoczona, i być może to jest jedna z zasług Donalda Trumpa
— dodał.
Zadeklarował też, że Kalifornia chce wypełnić „pustkę”, pozostawioną na światowej scenie przez obecną administrację USA.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: W co gra kanclerz Niemiec? Friedrich Merz: „Stany Zjednoczone być może straciły roszczenia do światowego przywództwa”
„Próbuje odbudować XIX wiek”
Również i wczoraj Newsom atakował Trumpa na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa (MSC).
Nigdy wcześniej w historii USA nie było bardziej niszczycielskiego prezydenta od obecnego mieszkańca Białego Domu w Waszyngtonie. Próbuje odbudować XIX wiek. Jest w pełni zależny od wielkich koncernów naftowych, gazowych i węglowych
— krytykował Trumpa Demokrata.
Newsom mówił, że Trump „ponownie otwiera elektrownie węglowe” w Stanach Zjednoczonych i otrzymał wpłaty na kampanię wyborczą w zamian za zniesienie regulacji.
W zasadzie właśnie wczoraj to zrobił
— dodał Newsom, odnosząc się do ogłoszenia w czwartek przez Trumpa zniesienia formalnego uznania emisji gazów cieplarnianych za zagrożenie dla zdrowia publicznego. Trump nazwał to „największym aktem deregulacji w historii” kraju.
Gubernator stwierdził, że „Donald Trump jest tymczasowy i za trzy lata go nie będzie”.
Kalifornia jest stabilnym i niezawodnym partnerem w tej dziedzinie. Ważne, by ludzie zrozumieli tymczasowy charakter obecnej administracji w kontekście kwestii zmian klimatu i polityki klimatycznej
— dodał, przypominając, że Kalifornia jest czwartą największą gospodarką świata.
Demokrata ocenił, że administracja Trumpa „całkowicie zrzekła się swojej roli dotyczącej zielonego wzrostu gospodarczego opartego o niską emisję”, z czego - według Newsoma - cieszą się Chiny. Polityk wezwał też światowych liderów biznesu do tego, by przeciwstawili się Trumpowi.
Skończmy z tą bojaźliwością
— powiedział Newsom.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/753216-newsom-podczas-msc-ostro-uderzal-w-trumpa-jest-tymczasowy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.