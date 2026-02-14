Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skrytykował premiera Węgier Viktora Orbana podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Na słowa te zareagował węgierski lider. „Ta debata nie dotyczy mnie ani ciebie. Dotyczy przyszłości Węgier, Ukrainy i Europy. Właśnie dlatego nie możesz zostać członkiem Unii Europejskiej” - wskazał.
Nawet Viktor może myśleć o tym, jak powiększyć swój brzuch, a nie o tym, jak powiększyć swoją armię, aby powstrzymać rosyjskie czołgi przed powrotem na ulice Budapesztu
— mówił Wołodymyr Zełenski.
Ukraina w Unii Europejskiej
Na wpis ten zareagował Viktor Orban.
Drogi Wołodymyrze, dziękuję za kolejną kampanię na rzecz przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. To naprawdę pomoże Węgrom lepiej zrozumieć sytuację
— wskazał.
Jest jednak coś, czego nie rozumiesz: ta debata nie dotyczy mnie ani ciebie. Dotyczy przyszłości Węgier, Ukrainy i Europy. Właśnie dlatego nie możesz zostać członkiem Unii Europejskiej
— zaznaczył.
Niegrzeczne uwagi
Głos zabrał także Péter Szijjártó, minister spraw zagranicznych Węgier.
Wołodomyr Zełenski jest w całkowitym błędzie. Ukraina broni siebie, a nie nas. Rosja zaatakowała ich, a nie nas. To nie jest nasza wojna
— wskazał.
Jego niegrzeczne uwagi na temat Viktora Orbana, jego sojusz z Brukselą i poparcie dla partii TISZA nie zmienią naszego stanowiska. Nie wyślemy pieniędzy węgierskich podatników na Ukrainę, nie pozwolimy wciągnąć się w ich wojnę i nie pozwolimy, aby węgierska młodzież została wysłana na front ukraiński
— stwierdził.
Adrian Siwek/X
