Giorgia Meloni poinformowała, że Włochy zostały zaproszone do utworzonej z inicjatywy prezydenta USA Donald Trump Rady Pokoju w charakterze obserwatora. Premier podkreśliła, że taka formuła pozwala ominąć wątpliwości konstytucyjne, które - według władz w Rzymie - uniemożliwiają pełne członkostwo Włoch w tym gremium.
Meloni, przebywająca w Addis Abebie w Etiopii, zwróciła się do włoskich dziennikarzy.
Zostaliśmy zaproszeni jako kraj - obserwator. Według nas jest to dobre rozwiązanie w obliczu problemu, jaki mamy ze zgodnością przystąpienia do Rady Pokoju z konstytucją
— powiedziała.
Z drugiej strony zawsze mówiłam, że ze względu na całą pracę, jaką wykonały i wykonują oraz muszą wykonać Włochy na Bliskim Wschodzie, by ustabilizować bardzo złożoną i kruchą sytuację, włoska i europejska obecność jest konieczna
— oświadczyła premier, cytowana przez Ansę.
Następnie dodała:
A zatem myślę, że odpowiemy pozytywnie na to zaproszenie, by uczestniczyć jako kraj- obserwator; musimy jeszcze zobaczyć, na jakim poziomie, bo zaproszenie przyszło wczoraj.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Czy Włochy przystąpią do Rady Pokoju? Jest odpowiedź! Wiadomo też, czy w Waszyngtonie stawi się Łukaszenka
Włochy są zainteresowane
Wcześniej Meloni deklarowała, że Włochy są otwarte wobec tej inicjatywy i zainteresowane.
Zaznaczała zarazem:
Dla nas jest to problem konstytucyjny, ponieważ z lektury statutu Rady Pokoju wynika, że niektóre elementy są niekompatybilne z naszą konstytucją. To nie pozwala nam na pewno złożyć podpisu , bo potrzeba więcej czasu. Jest praca do wykonania, ale moje stanowisko pozostaje otwarte.
11 lutego br., szef MSZ, wicepremier Antonio Tajani potwierdził, że Włochy nie przystąpią do Rady Pokoju.
Nie możemy przystąpić do Rady Pokoju, ponieważ po stronie włoskiej istnieje konstytucyjna bariera nie do pokonania
— wyjaśnił w wywiadzie telewizyjnym.
Zgodnie z konstytucją Włoch kraj ten może przystąpić do międzynarodowej organizacji wyłącznie na równych prawach z innymi państwami. Według władz w Rzymie Rada Pokoju tego nie gwarantuje ze względu na obecny statut, przyznający największe uprawnienia prezydentowi Trumpowi.
CZYTAJ TAKŻE: Tusk broni SAFE i wyklucza Polskę z Rady Pokoju. Premier atakuje opozycję. „Lobbują za przemysłem zbrojeniowym w innych państwach”
Adam Bąkowski/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/753186-wlochy-dolacza-do-rady-pokoju-meloni-z-jasnym-stanowiskiem
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.