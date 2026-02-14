Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny, który zmarł w połowie lutego 2024 roku, został otruty w więzieniu na Dalekiej Północy Rosji – poinformowało w komunikacie brytyjskie MSZ na dwa dni przed drugą rocznicą śmierci opozycjonisty. „Od pierwszego dnia byłam pewna, że mój mąż został otruty, ale teraz mam dowód: Putin zabił Aleksieja bronią chemiczną” - napisała Julia Nawalna, żona Nawalnego.
Jak podał resort, badania laboratoryjne wykazały, że w próbkach pobranych z ciała Nawalnego znaleziono truciznę. Chodzi o epibatydynę – toksyczną substancję występującą w skórze żab strzałkowatych, żyjących w Ameryce Południowej.
Tylko rząd rosyjski miał środki, motyw i możliwość użycia tej śmiertelnej trucizny przeciwko Aleksiejowi Nawalnemu podczas jego pobytu w więzieniu w Rosji
— stwierdziła cytowana w komunikacie szefowa brytyjskiej dyplomacji Yvette Cooper.
O otrucie Nawalnego Rosję oskarżają również Szwecja, Francja, Holandia i Niemcy.
Wielka Brytania zgłasza otrucie do Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej jako rażące naruszenie przez Rosję Konwencji o zakazie broni chemicznej (CWC) i wzywa Rosję do natychmiastowego zaprzestania tych niebezpiecznych działań
— poinformowano w komunikacie.
„Od pierwszego dnia byłam pewna…”
Żona Nawalnego w mediach społecznościowych napisała, że od początku była pewna, że jej mąż został otruty.
Naukowcy z pięciu krajów europejskich ustalili, że mój mąż, Aleksiej Nawalny, został otruty epibatydyną – neurotoksyną, jedną z najgroźniejszych trucizn na Ziemi. W naturze trucizna ta występuje na skórze żaby dartowej ekwadorskiej. Powoduje paraliż, zatrzymanie oddechu i bolesną śmierć
— napisała żona Nawalnego.
Od pierwszego dnia byłam pewna, że mój mąż został otruty, ale teraz mam dowód: Putin zabił Aleksieja bronią chemiczną. Jestem wdzięczna państwom europejskim za skrupulatną pracę, jaką wykonały przez ostatnie dwa lata, i za odkrycie prawdy. Władimir Putin jest mordercą. Musi ponieść odpowiedzialność za wszystkie swoje zbrodnie
— dodała.
Nawalny został aresztowany na lotnisku w Moskwie 17 stycznia 2021 r., gdy wrócił do Rosji z leczenia w Niemczech po próbie otrucia. W lutym 2021 r. został skazany i osadzony w kolonii karnej, gdzie – jak podała rosyjska służba więzienna – zmarł 16 lutego 2024 r.
Na początku lutego br. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok w sprawie skargi złożonej przez Nawalnego w 2021 r. po jego aresztowaniu w Rosji. Sąd uznał, że aresztując opozycjonistę Rosja naruszyła zapisane w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka prawo do życia.
Trybunał uznał jednomyślnie, że złamane zostały artykuły dotyczące: prawa do życia, prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego, jak i zakazu tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania.
Nawalny początkowo był znany jako działacz zwalczający korupcję, następnie organizował demonstracje przeciwko władzy Władimira Putina.
