Jest wynik śledztwa ws. przyczyny śmierci Nawalnego. Prowadziło je pięć państw. Żona Rosjanina: "Od pierwszego dnia byłam pewna..."

  • Świat
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
autor: PAP/EPA
autor: PAP/EPA

Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny, który zmarł w połowie lutego 2024 roku, został otruty w więzieniu na Dalekiej Północy Rosji – poinformowało w komunikacie brytyjskie MSZ na dwa dni przed drugą rocznicą śmierci opozycjonisty. „Od pierwszego dnia byłam pewna, że ​​mój mąż został otruty, ale teraz mam dowód: Putin zabił Aleksieja bronią chemiczną” - napisała Julia Nawalna, żona Nawalnego.

Jak podał resort, badania laboratoryjne wykazały, że w próbkach pobranych z ciała Nawalnego znaleziono truciznę. Chodzi o epibatydynę – toksyczną substancję występującą w skórze żab strzałkowatych, żyjących w Ameryce Południowej.

Tylko rząd rosyjski miał środki, motyw i możliwość użycia tej śmiertelnej trucizny przeciwko Aleksiejowi Nawalnemu podczas jego pobytu w więzieniu w Rosji

— stwierdziła cytowana w komunikacie szefowa brytyjskiej dyplomacji Yvette Cooper.

O otrucie Nawalnego Rosję oskarżają również Szwecja, Francja, Holandia i Niemcy.

Wielka Brytania zgłasza otrucie do Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej jako rażące naruszenie przez Rosję Konwencji o zakazie broni chemicznej (CWC) i wzywa Rosję do natychmiastowego zaprzestania tych niebezpiecznych działań

— poinformowano w komunikacie.

Od pierwszego dnia byłam pewna…”

Żona Nawalnego w mediach społecznościowych napisała, że od początku była pewna, że jej mąż został otruty.

Naukowcy z pięciu krajów europejskich ustalili, że mój mąż, Aleksiej Nawalny, został otruty epibatydyną – neurotoksyną, jedną z najgroźniejszych trucizn na Ziemi. W naturze trucizna ta występuje na skórze żaby dartowej ekwadorskiej. Powoduje paraliż, zatrzymanie oddechu i bolesną śmierć

— napisała żona Nawalnego.

Od pierwszego dnia byłam pewna, że ​​mój mąż został otruty, ale teraz mam dowód: Putin zabił Aleksieja bronią chemiczną. Jestem wdzięczna państwom europejskim za skrupulatną pracę, jaką wykonały przez ostatnie dwa lata, i za odkrycie prawdy. Władimir Putin jest mordercą. Musi ponieść odpowiedzialność za wszystkie swoje zbrodnie

— dodała.

Nawalny został aresztowany na lotnisku w Moskwie 17 stycznia 2021 r., gdy wrócił do Rosji z leczenia w Niemczech po próbie otrucia. W lutym 2021 r. został skazany i osadzony w kolonii karnej, gdzie – jak podała rosyjska służba więzienna – zmarł 16 lutego 2024 r.

Na początku lutego br. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok w sprawie skargi złożonej przez Nawalnego w 2021 r. po jego aresztowaniu w Rosji. Sąd uznał, że aresztując opozycjonistę Rosja naruszyła zapisane w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka prawo do życia.

Trybunał uznał jednomyślnie, że złamane zostały artykuły dotyczące: prawa do życia, prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego, jak i zakazu tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania.

Nawalny początkowo był znany jako działacz zwalczający korupcję, następnie organizował demonstracje przeciwko władzy Władimira Putina.

kk/PAP/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych