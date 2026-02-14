Igrzyska w cieniu kolejnego sabotażu na włoskiej kolei! Trwa śledztwo policji, wiele pociągów opóźnionych jest co najmniej o kilkadziesiąt minut

  • Świat
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Zdjęcie ilustracyjne; Włoska policja / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne; Włoska policja / autor: Fratria

Włoska policja prowadzi dochodzenie w sprawie kolejnych zakłóceń w ruchu kolejowym, do których doszło dziś rano w wyniku, jak zaznaczyły media, umyślnych działań. Podejrzewa się akt sabotażu; trzeci w ciągu tygodnia. Śledczy wiążą to z trwającymi na północy kraju zimowymi igrzyskami olimpijskimi.

Do zakłóceń w wyniku umyślnego uszkodzenia kabli i ich spalenia doszło na trasach szybkiej kolei Rzym - Neapol i Rzym - Florencja.

Wiele pociągów na trasie łączącej północ z południem kraju opóźnionych jest co najmniej o kilkadziesiąt minut.

Kolejny podobny epizod

To trzeci podobny epizod w ciągu tygodnia. 7 lutego, dzień po inauguracji zimowych igrzysk, doszło do paraliżu na kolei po tym, gdy przecięte zostały przewody na trakcji w rejonie dworca w Bolonii. Kilka dni później, także z powodu możliwego sabotażu, zakłócony został ruch pociągów w Lombardii.

Wicepremier, minister infrastruktury i transportu Matteo Salvini oświadczył, komentując sobotnie zdarzenie:

To obrzydliwe przestępcze czyny przeciwko pracownikom i przeciwko Włochom.

Ogłosił, że wzmocniono ochronę i kontrole na kolei, by - jak dodał - „wytropić tych przestępców w nadziei, że nikt nie będzie minimalizował ani usprawiedliwiał czynów kryminalnych, które narażają życie ludzi”.

CZYTAJ WIĘCEJ: Otwarcie igrzysk w cieniu protestów. Premier Meloni bez ceregieli: Każdy, kto manifestuje przeciwko igrzyskom olimpijskim jest wrogiem państwa

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych