Masakra w Karolinie Północnej w USA. 18-letni Austin David Thompson skazany na dożywocie. Zamordował pięć osób "z nienawiści do ludzi"

  • Świat
  • opublikowano:
Masakra w Karolinie Północnej. Nastolatek skazany na dożywocie / autor: Fratria
Masakra w Karolinie Północnej. Nastolatek skazany na dożywocie / autor: Fratria

Sąd w USA skazał wczoraj 18-letniego Austina Davida Thompsona na dożywocie bez możliwości warunkowego zwolnienia. W październiku 2022 r. w Raleigh w Karolinie Północnej zastrzelił on pięć osób. W chwili ataku napastnik miał 15 lat, dlatego – zgodnie z prawem USA – nie groziła mu kara śmierci.

Jak przypomniała stacja CNBC, najpierw Thompson śmiertelnie zaatakował w domu swojego 16-letniego brata, a następnie, uzbrojony w broń palną, zastrzelił cztery kolejne osoby w okolicy, w tym policjanta po służbie. Został zatrzymany po postrzeleniu się w głowę. W ubiegłym miesiącu przyznał się do pięciu zarzutów morderstwa pierwszego stopnia.

Powodem, dla którego to zrobiłem, jest nienawiść do ludzi – niszczą planetę/Ziemię

— napisał Thompson w odręcznej notatce z datą strzelaniny, którą znaleziono w jego domu.

Dodał również, że zabił brata, „bo mu przeszkadzał”.

Nastolatek planował atak?

Prokuratorzy wskazywali też na historię wyszukiwań internetowych dotyczącą wcześniejszych strzelanin i broni, co miało świadczyć o planowaniu ataku.

Po masakrze gubernator Karoliny Północnej Roy Cooper przyznał, że „terror dotarł do naszych drzwi”, a „koszmar każdej społeczności dotarł do Raleigh”. Nazywał strzelaninę „bezsensownym, przerażającym i irytującym aktem przemocy”.

Adwokaci Thompsona argumentowali, że do ataku doszło podczas epizodu dysocjacyjnego wywołanego przez lek, który ich klient regularnie przyjmował na trądzik. Psychiatra przesłuchujący nastolatka oraz genetyk zeznawali na poparcie tej teorii. Sędzia sądu wyższej instancji Paul Ridgeway odrzucił tę teorię, twierdząc, że fakty przeczą argumentacji obrońców. Zapowiedzieli oni apelację od wyroku.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

