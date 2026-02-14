Sąd w USA skazał wczoraj 18-letniego Austina Davida Thompsona na dożywocie bez możliwości warunkowego zwolnienia. W październiku 2022 r. w Raleigh w Karolinie Północnej zastrzelił on pięć osób. W chwili ataku napastnik miał 15 lat, dlatego – zgodnie z prawem USA – nie groziła mu kara śmierci.
Jak przypomniała stacja CNBC, najpierw Thompson śmiertelnie zaatakował w domu swojego 16-letniego brata, a następnie, uzbrojony w broń palną, zastrzelił cztery kolejne osoby w okolicy, w tym policjanta po służbie. Został zatrzymany po postrzeleniu się w głowę. W ubiegłym miesiącu przyznał się do pięciu zarzutów morderstwa pierwszego stopnia.
Powodem, dla którego to zrobiłem, jest nienawiść do ludzi – niszczą planetę/Ziemię
— napisał Thompson w odręcznej notatce z datą strzelaniny, którą znaleziono w jego domu.
Dodał również, że zabił brata, „bo mu przeszkadzał”.
Nastolatek planował atak?
Prokuratorzy wskazywali też na historię wyszukiwań internetowych dotyczącą wcześniejszych strzelanin i broni, co miało świadczyć o planowaniu ataku.
Po masakrze gubernator Karoliny Północnej Roy Cooper przyznał, że „terror dotarł do naszych drzwi”, a „koszmar każdej społeczności dotarł do Raleigh”. Nazywał strzelaninę „bezsensownym, przerażającym i irytującym aktem przemocy”.
Adwokaci Thompsona argumentowali, że do ataku doszło podczas epizodu dysocjacyjnego wywołanego przez lek, który ich klient regularnie przyjmował na trądzik. Psychiatra przesłuchujący nastolatka oraz genetyk zeznawali na poparcie tej teorii. Sędzia sądu wyższej instancji Paul Ridgeway odrzucił tę teorię, twierdząc, że fakty przeczą argumentacji obrońców. Zapowiedzieli oni apelację od wyroku.
CZYTAJ WIĘCEJ: Ukrył się pod łóżkiem. Zdradziły go wystające stopy i… własny pies. Poszukiwany 44‑latek zatrzymany przez kryminalnych
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/753158-masakra-w-karolinie-polnocnej-nastolatek-skazany-na-dozywocie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.