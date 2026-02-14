Eurokraci chcą wykorzystać sprawę obronności do swoich celów. Szefowa KE: UE musi podejmować decyzje większością, a nie jednomyślnie

Według von der Leyen „niewygodną prawdą” jest to, że przez dekady Europa nie postrzegała swojego własnego bezpieczeństwa jako sprawy kluczowej. / autor: EPA/RONALD WITTEK Dostawca: PAP/EPA.

Eurokraci chcą wykorzystać sprawę bezpieczeństwa Europy do zwiększenia swoich kompetencji i ograniczenia suwerenności państw? „Nadszedł czas, aby wprowadzić w życie europejską klauzulę wzajemnej obrony - oświadczyła na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. „By UE była do tego gotowa, musi podejmować decyzje szybciej, większością, a nie jednomyślnie” - przekonywała.

Według von der Leyen „niewygodną prawdą” jest to, że przez dekady Europa nie postrzegała swojego własnego bezpieczeństwa jako sprawy kluczowej. W ostatnim czasie przeszła jednak - jak dowodziła przewodnicząca KE - „terapię szokową”.

Liczby mówią same za siebie. Wydatki na obronę w Europie w 2025 r. wzrosły o blisko 80 proc. w porównaniu z okresem sprzed wojny na Ukrainie

— powiedziała.

Przewiduje się, że do 2028 r. inwestycje w obronę w Europie przekroczą nawet kwotę, jaką Stany Zjednoczone wydały na taki sprzęt w zeszłym roku. Jest to prawdziwe europejskie przebudzenie

— dodała.

Klauzula wzajemnej obrony

W jej ocenie „nadszedł czas, aby wprowadzić w życie europejską klauzulę wzajemnej obrony”.

Wzajemna obrona nie jest dla UE opcjonalna. Jest to obowiązek wynikający z naszego własnego Traktatu (o Unii Europejskiej - PAP), jego artykułu 42 ust. 7 

— zaznaczyła.

Klauzula ta stanowi, że jeżeli państwo członkowskie stanie się ofiarą napaści zbrojnej na swoim terytorium, pozostałe państwa członkowskie mają obowiązek udzielenia pomocy i wsparcia przy zastosowaniu wszelkich dostępnych im środków.

Uzurpacja prawa

Von der Leyen powiedziała, że aby UE była do tego gotowa, musi szybciej podejmować decyzje, co oznacza podejmowanie decyzji większością głosów, a nie jednomyślnie. Wprost zapowiedziała przy tym, że nie dojdzie do zmiany traktatu tylko do… kolejnej uzurpacji prawa.

Nie musimy w tym celu zmieniać Traktatu. Musimy wykorzystać ten, który mamy. Musimy być kreatywni

— mówiła.

Brexit

Jak zaznaczyła, UE powinna zacieśniać współpracę z Wielką Brytanią w kwestiach bezpieczeństwa, gospodarki czy obrony demokracji.

10 lat po Brexicie nasza przyszłość pozostaje ze sobą związana tak samo jak zawsze. Dlatego w naszym wspólnym interesie leży ambitne podejście do partnerstwa. UE, Wielka Brytania, właściwie cała Europa - jesteśmy w tym razem. I zawsze będziemy się trzymać razem

— podkreśliła.

