Komisarz Unii Europejskiej ds. obrony Andrius Kubilius wyraził opinię, że w Europie potrzebna jest Rada Bezpieczeństwa, złożona z pięciu państw, w tym Polski. Swoją propozycję przedstawił w wywiadzie dla włoskiego dziennika „La Repubblica”.

W rozmowie z rzymską gazetą, przeprowadzonej podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, Kubilius oświadczył:

Zaproponowałbym instytucjonalizację formatu E5, który okazał się bardzo pomocny na przykład przy omawianiu gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Unijny komisarz odniósł się w ten sposób do nieformalnej grupy współpracy pięciu największych europejskich państw w dziedzinie obronności: Francji, Niemiec, Włoch, Polski i Wielkiej Brytanii.

Uważam, że potrzebna jest europejska Rada Bezpieczeństwa, stara propozycja Merkel i Macrona. Moim zdaniem powinni w niej zasiadać stali członkowie, na przykład Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania i Polska; ewentualnie także Zjednoczone Królestwo i do tego szefowie instytucji UE — Komisji i Rady

— stwierdził Kubilius.

Dodał, że pozostałymi członkami byłyby rotacyjnie inne państwa, a Rada powinna mieć kompetencje decyzyjne, co - jak przyznał - mogłoby wymagać zmian traktatowych.

Na razie należałoby ten format zinstytucjonalizować, uczynić go stałym

— podkreślił pochodzący z Litwy komisarz UE.

Zapytany o to, czy potrzebne jest europejskie wojsko, Kubilius wyjaśnił, że jego propozycja nie oznacza zastąpienia armii narodowych, „ale uważam, że musimy być gotowi zastąpić zasoby i wojska, które Amerykanie przeniosą z Europy”.

Potrzebne są siły zbrojne, liczące 80–100 tysięcy żołnierzy, odgrywające istotną rolę, by były naszym kręgosłupem bezpieczeństwa w Europie. To kolejne wielkie wyzwanie, które teraz przed nami stoi. Musimy zastanowić się, jak w przyszłości zapewnić europejską siłę szybkiego reagowania

— powiedział Kubilius.

„Rosja największym zagrożeniem”

Unijny komisarz oświadczył też, że „Rosja jest największym zagrożeniem dla Europy”.

Nawet gdyby udało się osiągnąć pokój w Ukrainie, czego wszyscy sobie życzymy, musimy zrozumieć, że Putin będzie kontynuował swoją gospodarkę wojenną. Nie powinniśmy patrzeć na wydatki nominalne, choć i tak mówimy o 150 mld euro rocznie. Jeśli porównamy to z siłą nabywczą Rosjan, to mówimy o kwocie porażającej: wydają 85 proc. tego, co wszyscy Europejczycy przeznaczamy na obronę

— oświadczył komisarz UE do spraw obrony.

Litewski komisarz wyraził też opinię, że Rosja „mogłaby być gotowa do zaatakowania nas w najbliższych latach, nawet już w przyszłym roku”.

A gdyby chciała przetestować artykuł 5 NATO, mogłaby to zrobić też przy wykorzystaniu milionów dronów. A my wciąż nie jesteśmy gotowi, by obronić się przed murem dronów

— stwierdził Kubilius.

PAP/Tomasz Karpowicz

