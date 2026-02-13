Trwa 1452. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Sobota, 14 lutego 2026 r.
22:50. Zełenski po rozmowie z Rubio: ważny jest postęp w sprawie gwarancji bezpieczeństwa
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył po spotkaniu z szefem amerykańskiej dyplomacji Markiem Rubio w Monachium, że w negocjacjach o pokoju w wojnie z Rosją, ważny jest postęp w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla jego kraju.
Ważne, aby zaplanowane w Genewie negocjacje były skuteczne, i dziękuję Stanom Zjednoczonym Ameryki za konstruktywne podejście. Poruszyliśmy również kwestię kolejności działań. Istotne jest, aby nastąpił postęp w sprawach gwarancji bezpieczeństwa oraz odbudowy gospodarczej
— napisał prezydent Ukrainy po rozmowach.
Zełenski i Rubio spotkali się w drugim dniu Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Szef państwa ukraińskiego poinformował, że w rozmowach poinformował o sytuacji na froncie, rosyjskich uderzeniach oraz skutkach ataków na system energetyczny.
Rozmawialiśmy o tym, jak można pomóc Ukrainie chronić życie podczas zimowych chłodów i wzmocnić naszą odporność
— podkreślił.
Jestem wdzięczny Stanom Zjednoczonym, każdemu amerykańskiemu sercu, za znaczącą pomoc dla Ukrainy
— dodał Zełenski.
21:22. Zełenski odebrał nagrodę im. von Kleista; to nagroda dla naszej siły i przyjaźni
To nagroda dla naszej siły i przyjaźni z wami wszystkimi - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odbierając Nagrodę im. Ewalda von Kleista, którą Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa przyznała narodowi ukraińskiemu.
Jestem dumny. To nagroda dla naszej siły i przyjaźni z wami wszystkimi. Przecież bez przyjaźni siła jest niemożliwa. Chcę dziś wam podziękować. Wszystkim liderom, bez których ta siła, którą mamy dzisiaj, byłaby niemożliwa
— oświadczył Zełenski, odbierając nagrodę. Prezydent wymienił następnie przywódców państw i szefów instytucji międzynarodowych, którzy wspierają Ukrainę w wojnie obronnej z Rosją.
To ogromny zaszczyt być dzisiaj tutaj i być prezydentem swojego kraju
— podsumował Zełenski.
20:50. Nagroda dla narodu ukraińskiego. Laudacja Tuska
Naród ukraiński zasługuje na najwyższy szacunek całego wolnego świata, wszystkich ludzi dobrej woli - powiedział w Monachium premier Donald Tusk. Dodał, że Ukraińcy płacą najwyższą cenę za opór wobec wroga, który stanowi zagrożenie dla całego świata zachodniego.
Prezydent Wołodymyr Zełenski odebrał wieczorem Nagrodę im. Ewalda von Kleista przyznaną w tym roku narodowi ukraińskiemu za „jego odwagę, poświęcenie oraz niezłomną determinację w obronie własnej wolności i wolności całej Europy”.
20:23. Rozpoczęła się ceremonia przyznania nagrody MSC narodowi Ukrainy
W stolicy Bawarii rozpoczęła się wieczorem ceremonia, na której narodowi ukraińskiemu przyznana zostanie Nagroda im. Ewalda von Kleista. Wyróżnienie wręczane przez Monachijską Konferencję Bezpieczeństwa (MSC) to wyraz uznania dla odwagi i poświęcenia Ukraińców w obronie wolności kraju i Europy.
Ceremonia trwa w siedzibie królów Bawarii, Rezydencji.
Gości powitał tam premier Bawarii Markus Soeder. W księdze gości wpisali się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który odbierze nagrodę w imieniu swojego narodu, oraz premier Donald Tusk, który wygłasza laudację.
19:11. W Odessie mężczyzna zaatakował nożem żołnierza Centralnego Dowództwa Terytorialnego podczas kontroli dokumentów
Ranny trafił do szpitala, jego stan jest stabilny. Z kolei napastnik uciekł - relacjonuje profil Blyskavka w serwisie X, pokazując komunikat dowództwa.
17:36. Zełenski: chcemy gwarancji bezpieczeństwa na 20-30 lat
Stany Zjednoczone proponują gwarancje bezpieczeństwa na 15 lat, jednak Ukraina liczy, że zostaną one wystawione na minimum 20–30 lat – powiedział w sobotę prezydent Wołodymyr Zełenski. Ocenił, że zmiana głównego negocjatora Rosji świadczy, iż nie jest ona gotowa na pokój.
Szef państwa ukraińskiego odpowiadał na pytania dziennikarzy podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, w której bierze udział.
Spotykaliśmy się dziś z (amerykańskimi) senatorami i powiedzieliśmy, że bardzo chcemy dłuższych gwarancji bezpieczeństwa, by były one lepsze do przyjęcia przez inwestorów
— oświadczył Zełenski.
Dziś mamy propozycję od strony amerykańskiej na 15 lat (gwarancji), a my chcemy mieć 20 lat plus - 30 lat. Zobaczymy na co zgodzi się administracja (prezydenta USA) i Kongres
— podkreślił.
17:16. Pistorius: Putin odmawia rozmów z Europą, USA na to pozwoliły (krótka2)
Minister obrony Niemiec Boris Pistorius powiedział w sobotę podczas panelu w ramach Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, że przywódca Rosji Władimir Putin odmawia rozmów z Europą a Stany Zjednoczone na to pozwoliły.
To Władimir Putin odmawia prowadzenia rozmów z Europą, a Amerykanie na to pozwolili. To nasz problem, przynajmniej z mojej perspektywy
— oświadczył Pistorius, komentując wypowiedziane podczas tego samego panelu wezwanie szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego do włączenia Europy w rozmowy pokojowe w sprawie Ukrainy.
16:50. Sikorski: to Europa płaci teraz za wojnę i zasługuje na miejsce przy stole rozmów
To Europa płaci obecnie za pomoc wojskową dostarczaną Ukrainie, dlatego zasługuje na miejsce przy stole negocjacyjnym - ocenił w sobotę minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas panelu dyskusyjnego w ramach Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa (MSC).
To było naturalne dla USA, by przewodzić negocjacjom, kiedy (Amerykanie - PAP) dostarczali większość militarnego wsparcia, (…) ale teraz to my płacimy za tę wojnę. Kupujemy amerykańską broń, by dostarczyć ją na Ukrainę. Jeśli to my płacimy, zasługujemy na miejsce przy stole negocjacyjnym, bo wynik tej wojny będzie nas dotyczyć
— podkreślił szef polskiej dyplomacji.
16:47. Minister obrony Włoch: Putin musi mieć odwagę, by ogłosić rozejm
Minister obrony Włoch Guido Crosetto oświadczył, że po to, by możliwe było rozpoczęcie prawdziwego procesu pokojowego w sprawie Ukrainy, przywódca Rosji Władimir Putin musi mieć odwagę i ogłosić rozejm. Crosetto, uczestniczący w Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, dodał, że NATO jest fundamentem pokoju na świecie.
Putin musi mieć odwagę, by rozpocząć przynajmniej rozejm, aby można było zacząć poważny dialog w sprawie pokoju. Niestety przez prawie cztery lata nie było ani jednego dnia, w którym na Ukrainę nie spadły setki bomb, dronów i rakiet
— powiedział włoski minister podczas rozmowy z dziennikarzami.
Chciałbym, aby chociaż przez jeden dzień te bomby i ataki się zatrzymały. To byłby dzień, w którym naprawdę mogłaby rozpocząć się droga do pokoju
— dodał.
16:12. Szef MSZ Francji: Putin gotów używać broni chemicznej wobec własnych obywateli
Aby utrzymać władzę Władimir Putin jest gotów używać broni chemicznej przeciwko własnym obywatelom – napisał na platformie X minister spraw zagranicznych Francji Jean-Noel Barrot po oświadczeniu pięciu państw, że śledztwo ustaliło, iż przyczyną śmierci opozycjonisty Aleksieja Nawalnego było otrucie.
Dwa lata temu Aleksiej Nawalny zmarł w wyniku otrucia jednym z najbardziej śmiertelnych środków paralityczno-drgawkowych. Teraz wiemy, że Władimir Putin jest gotów użyć broni chemicznej przeciwko własnym obywatelom, aby utrzymać władzę
— oświadczył Barrot.
15:33. Szef NATO: wygramy każdą bitwę z Rosją, jeśli nas zaatakuje
NATO wygra każdą bitwę z Rosją, jeśli ta odważy się zaatakować Sojusz – przekonywał sekretarz generalny NATO Mark Rutte na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa (MSC).
Wygramy każdą bitwę z Rosją, jeśli zaatakuje nas teraz, i musimy się upewnić, że za dwa, cztery, sześć lat sytuacja będzie taka sama
— ocenił Rutte, cytowany przez agencję Reutera.
W jego przekonaniu Sojusz jest na tyle silny, że Kreml „nie będzie próbował (go) zaatakować”.
15:16. Zełenski po spotkaniu z Ruttem: liczymy na dalsze zasilanie PURL
Ukraina liczy na dalsze zaangażowanie partnerów w inicjatywę PURL i gotowa jest do otwierania wspólnych przedsięwzięć na rzecz obrony w Europie – powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po spotkaniu w Monachium z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem.
Z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem omówiliśmy wypełnienie programu PURL oraz jego dalszy rozwój. Ukraina niezwykle ceni wkład każdego państwa. Liczymy na dalsze zasilanie tej inicjatywy, która umożliwia zakup rakiet do systemów obrony powietrznej
— napisał Zełenski na portalach społecznościowych.
13:19. Zełenski: nasza armia jest najsilniejsza w Europie, nie możemy pozostawać poza NATO
Ukraińska armia jest najsilniejszą armią w Europie, dlatego nie można trzymać jej poza NATO – powiedział na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Ukraińska armia jest najsilniejszą armią w Europie dzięki naszym bohaterom. I niemądre jest, jak uważam, po prostu niemądre jest utrzymywać tę armię poza NATO
— oświadczył.
Zadeklarował, że Ukraina gotowa jest wnieść do wspólnego bezpieczeństwa Europy wszystkie doświadczenia, które zdobyła, walcząc od czterech lat w pełnowymiarowej wojnie, którą prowadzi przeciwko niej Rosja.
Zełenski ocenił także, że błędem jest, iż państwa europejskie nie są obecne za stołem rozmów o pokoju w jego kraju.
Amerykanie często mówią o ustępstwach. I zbyt często te ustępstwa omawiane są wyłącznie w kontekście Ukrainy, a nie Rosji. Europa jest praktycznie nieobecna za stołem (rozmów). Uważam, że jest to ogromny błąd
— podkreślił prezydent Ukrainy.
12:31. Zełenski ostrzega przed nowymi atakami Rosji i apeluje o przyspieszenie dostaw broni
Rosyjskie ataki na Ukrainę odbywają się każdego dnia; wywiad ostrzega, że do nowych zmasowanych uderzeń dojdzie w najbliższych dniach. Dlatego potrzebujemy szybszych dostaw broni – powiedział w sobotę na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.
Do nowych zmasowanych uderzeń może już dojść w najbliższych dniach
— powiedział, zwracając się do sojuszników o przyspieszenie dostaw broni dla jego państwa.
Zełenski podkreślił, że żadne europejskie państwo nie ma zdolności, aby samodzielnie obronić się przed ewentualną agresją.
Nie ma żadnego państwa w Europie, które jest w stanie samodzielnie się obronić w pełnowymiarowej wojnie. Rosja stara się rozbić naszą jedność, która jest najlepszym sposobem, aby przeciwstawić się rosyjskim planom. I ta jedność między nami cały czas istnieje. Nasza jedność nas broni
— zaznaczył Zełenski.
12:12. SBU: w ubiegłym roku zniszczyliśmy połowę rosyjskich systemów przeciwlotniczych Pancyr
Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała, że w ubiegłym roku zmniejszyła o połowę liczbę rosyjskich przeciwlotniczych samobieżnych zestawów rakietowo-artyleryjskich „Pancyr”. Jeden taki zestaw kosztuje od 15 do 20 mln dolarów.
Specjalne pododdziały Centrum Operacji Specjalnych Alfa SBU w 2025 roku dzięki dalekosiężnym uderzeniom zmniejszyły o połowę liczbę rosyjskich przeciwlotniczych rakietowo-artyleryjskich zestawów Pancyr
— podała SBU.
W komunikacie wyjaśniono, że Pancyr to jeden z nowoczesnych i kluczowych systemów obrony przeciwlotniczej Federacji Rosyjskiej.
Koszt jednego kompleksu wynosi od 15 do 20 mln dolarów amerykańskich. To właśnie te zestawy są najskuteczniejsze w zwalczaniu ukraińskich dalekosiężnych dronów
— podkreślono.
Według SBU systemowe niszczenie Pancyrów ma przełamać rosyjską obronę powietrzną do rażenia celów na głębokim zapleczu przeciwnika.
Umożliwia to Siłom Obrony Ukrainy skuteczne uderzenia w bazy wojskowe, składy, lotniska oraz inne obiekty okupantów
— oświadczono.
SBU oceniła, że łączna wartość wszystkich rosyjskich systemów obrony powietrznej zniszczonych przez Alfę SBU w 2025 roku jest szacowana na około 4 mld dolarów USA.
11:30. Sztab Generalny poinformował o zniszczeniu m.in. rosyjskiej łodzi desantowej u wybrzeży Krymu
Sztab Generalny Ukrainy poinformował w sobotę o zniszczeniu rosyjskiej łodzi desantowej u wybrzeży okupowanego Krymu, stacji radiolokacyjnej, węzła łączności oraz składu amunicji przeciwnika na zajętych przez Kreml terytoriach.
Potwierdzono, że 12 lutego 2026 roku w rejonie miejscowości Nowoozerne, na tymczasowo okupowanych terytoriach ukraińskiego Krymu, skutecznie porażono łódź transportowo-desantową BK-16 przeciwnika
— przekazano w komunikatorze Telegram.
Tego samego dnia w rejonie miejscowości Hwardijske, również na Krymie, trafiona została stacja radiolokacyjna RSP-10. Ukraińcy zaatakowali także węzeł łączności w rejonie Prymorska w okupowanej przez Rosję części obwodu zaporoskiego, a 13 lutego uderzyli w skład amunicji przeciwnika w okolicach miejscowości Nowoekonomiczne w obwodzie donieckim.
Siły Obrony Ukrainy będą nadal systematycznie prowadzić działania ukierunkowane na osłabienie potencjału bojowego rosyjskiego agresora. Ciąg dalszy nastąpi
— uprzedziło dowództwo ukraińskiej armii.
BK-16 to szybka rosyjska łódź desantowo-transportowa przeznaczona do przerzutu żołnierzy i operacji specjalnych na wodach przybrzeżnych.
RSP-10 jest radarem lotniskowym, który służy do naprowadzania samolotów; jego zniszczenie oznacza ograniczenie zdolności Rosjan do prowadzenia operacji lotniczych, obsługiwanych przez bazę lotniczą w miejscowości Hwardijske.
10:17. Rosyjskie straty wojenne
Od początku agresji na Ukrainę zginęło 1252020 rosyjskich żołnierzy.
09:42. Rubio w Monachium: Waszyngton nie wie, czy Kreml chce tego na poważnie
Stany Zjednoczone nie chcą podziału, ale ożywienia sojuszu transatlantyckiego - powiedział w trakcie Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio. Jak dodał, USA nie wie, czy Rosja na poważnie chce zakończenia wojny przeciwko Ukrainie.
Odpowiadając na pytania przewodniczącego MSC Wolfganga Ischingera Rubio podkreślił, że USA będą nadal robić wszystko, aby zakończyć wojnę Rosji przeciwko Ukrainie, jednak Waszyngton nie wie, czy Kreml chce tego na poważnie.
Polityk przyznał, że stanowiska pomiędzy walczącymi stronami uległy zbliżeniu, ale doszły do etapu, kiedy omawiane są najtrudniejsze kwestie. Zapowiedział, że we wtorek odbędą się kolejne spotkania w tej sprawie.
W sobotnim wywiadzie dla Bloomberga amerykański sekretarz stanu stwierdził z kolei, że nie wierzy, aby Rosja – która według jego słów traci każdego tygodnia około 7-8 tys. żołnierzy – była w stanie osiągnąć cele wojenne z początku inwazji na Ukrainę.
08:51. Jedna osoba zginęła w ataku rosyjskich dronów na Odessę
W nocy doszło do serii ataków rosyjskich dronów m.in. na obwody kijowski i odeski, na skutek czego zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne – poinformował w sobotę rano portal Ukraińska Prawda, powołując się na władze.
Nocą wróg atakował region dronami uderzeniowymi (…) niestety, na skutek ataku zginęła kobieta
— napisał szef lokalnej administracji obwodowej Ołeh Kiper na Telegramie.
06:18. Ambasador USA przy NATO: Rosjanie nie są gotowi na porozumienie
Ambasador USA przy NATO Matthew Whitaker oświadczył w piątek podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, iż nie jest przekonany, czy Rosjanie są i czy kiedykolwiek będą gotowi na porozumienie pokojowe z Ukrainą.
Whitaker powiedział podczas wieczornego panelu w Monachium, że rosyjską wojnę przeciwko Ukrainie „całkowicie umożliwiają Chiny”.
00:04. 30 proc. szkół i przedszkoli w Kijowie bez ogrzewania po rosyjskich atakach
Ponad 30 procent szkół i przedszkoli w Kijowie jest bez ogrzewania po rosyjskich atakach na sieć energetyczną - poinformowała Kijowska Miejska Administracja Państwowa. Placówki oświatowe zostaną połączone w pięciu dzielnicach stolicy, aby dzieci mogły kontynuować naukę stacjonarną - dodano.
Wcześniej bez ogrzewania pozostawało 150 budynków placówek oświatowych, a po ostatnim ostrzale doszło kolejnych 165. W sumie bez ogrzewania jest 315 budynków, ponad 30 proc. ogólnej liczby placówek oświatowych w mieście
— zaznaczono na stronie internetowej władz Kijowa.
Po ostatnim zmasowanym ataku rosyjskim krytyczna infrastruktura stolicy została znów poważnie uszkodzona. Jak poinformowano, szkoły i przedszkola zostaną tymczasowo połączone w pięciu dzielnicach Kijowa, aby dzieci mogły kontynuować naukę stacjonarną nawet w przypadku uszkodzenia krytycznej infrastruktury.
00:01. Sybiha: bezpieczeństwo Ukrainy nierozerwalnie związane z bezpieczeństwem Europy
Linia frontu w Ukrainie to dziś także linia frontu Europy i całego obszaru transatlantyckiego, a bezpieczeństwo Ukrainy jest nierozerwalnie związane z bezpieczeństwem Europy, więc gwarancje dla Kijowa oznaczają gwarancje dla całego kontynentu - oświadczył szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.
