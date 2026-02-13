Trwa 1452. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Sobota, 14 lutego 2026 r.
00:04. 30 proc. szkół i przedszkoli w Kijowie bez ogrzewania po rosyjskich atakach
Ponad 30 procent szkół i przedszkoli w Kijowie jest bez ogrzewania po rosyjskich atakach na sieć energetyczną - poinformowała Kijowska Miejska Administracja Państwowa. Placówki oświatowe zostaną połączone w pięciu dzielnicach stolicy, aby dzieci mogły kontynuować naukę stacjonarną - dodano.
Wcześniej bez ogrzewania pozostawało 150 budynków placówek oświatowych, a po ostatnim ostrzale doszło kolejnych 165. W sumie bez ogrzewania jest 315 budynków, ponad 30 proc. ogólnej liczby placówek oświatowych w mieście
— zaznaczono na stronie internetowej władz Kijowa.
Po ostatnim zmasowanym ataku rosyjskim krytyczna infrastruktura stolicy została znów poważnie uszkodzona. Jak poinformowano, szkoły i przedszkola zostaną tymczasowo połączone w pięciu dzielnicach Kijowa, aby dzieci mogły kontynuować naukę stacjonarną nawet w przypadku uszkodzenia krytycznej infrastruktury.
00:01. Sybiha: bezpieczeństwo Ukrainy nierozerwalnie związane z bezpieczeństwem Europy
Linia frontu w Ukrainie to dziś także linia frontu Europy i całego obszaru transatlantyckiego, a bezpieczeństwo Ukrainy jest nierozerwalnie związane z bezpieczeństwem Europy, więc gwarancje dla Kijowa oznaczają gwarancje dla całego kontynentu - oświadczył szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.
