Syn obalonego szacha Iranu Reza Pahlawi wezwał podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa (MSC) do międzynarodowej interwencji w celu obalenia reżimu ajatollahów. Dodał, że Irańczycy oczekują działań ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa. Sam amerykański przywódca powiedział również dzisiaj dziennikarzom, że zmiana reżimu w Iranie byłaby najlepszym rozwiązaniem.
Myślę, że prezydent Trump zdaje sobie sprawę, iż musi przekonać cały świat, że rozwiązaniu dyplomatycznemu dano maksymalną szansę
— powiedział Pahlawi podczas panelu zorganizowanego w kuluarach MSC.
Jednocześnie Pahlawi zasugerował, że władze w Teheranie prawdopodobnie nie zgodzą się na amerykańskie żądania dotyczące m.in. rozbrojenia i kiedy tak się stanie, będzie można stwierdzić, że rozwiązanie dyplomatyczne zawiodło, co może otworzyć drogę do podjęcia ostrzejszych działań.
Trump osiągnie rezultat?
Wypowiadający się po Pahlawim republikański senator i sojusznik Trumpa Lindsey Graham przypomniał, że amerykański prezydent podczas niedawnych protestów w Iranie wezwał ich uczestników do kontynuowania demonstracji i zapewnił o nadchodzącej pomocy, a kilka dni później stwierdził, że „czas na nowe przywództwo”.
Jestem przekonany, że prezydent Trump osiągnie rezultat zgodny ze swoimi słowami – czy to drogą dyplomacji, czy siły militarnej
— powiedział Graham.
Syn ostatniego szacha
Reza Pahlawi jest synem ostatniego szacha Iranu, obalonego w 1979 roku w wyniku rewolucji islamskiej. Jest postacią popularną w zachodnich mediach, promowaną przez środowiska polityczne w Stanach Zjednoczonych i Izraelu.
W samym Iranie jego rzeczywiste poparcie społeczne oceniane jest jako ograniczone i trudne do wiarygodnego oszacowania z uwagi na brak niezależnych badań opinii publicznej. Chociaż cieszy się poparciem części irańskiej diaspory, to nie dysponuje własną strukturą polityczną ani udokumentowanymi powiązaniami z działającymi w Iranie środowiskami opozycyjnymi.
Trump: zmiana reżimu w Iranie byłaby najlepszym rozwiązaniem
Z kolei prezydent USA Donald Trump powiedział dziennikarzom, że zmiana reżimu w Iranie byłaby najlepszym rozwiązaniem. Dodał, że Teheran „dużo mówi, lecz nie podejmuje działań”. Zapowiedział też, że na Bliski Wschód uda się kolejny amerykański lotniskowiec.
Na razie dużo mówią, ale nie podejmują działań
— ocenił Trump na pokładzie Air Force One.
Pytany o to, czy chciałby zmiany reżimu w Iranie, odparł:
Wygląda na to, że to by było najlepsze, co mogłoby się zdarzyć.
Adam Kacprzak/PAP
