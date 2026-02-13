Zmarł postrzelony przez francuskich żandarmów mężczyzna, który usiłował zaatakować jednego z nich przy użyciu noża pod Łukiem Triumfalnym w Paryżu – poinformowała francuska prokuratura antyterrorystyczna.
Około godz. 18 mężczyzna rzucił się z nożem na żandarma uczestniczącego w codziennej ceremonii zapalania ognia na Grobie Nieznanego Żołnierza pod Łukiem Triumfalnym. Inni żandarmi użyli służbowej broni, by go powstrzymać.
Napastnika trafionego kilkoma kulami przetransportowano do szpitala, ale zmarł z powodu odniesionych obrażeń.
Jaka była przyczyna ataku?
Minister spraw wewnętrznych Francji Laurent Nunez powiedział, że na tym etapie „nie jest znana przyczyna” ataku.
Prokuratura antyterrorystyczna podała, że napastnik miał obywatelstwo francuskie i urodził się w 1978 r. W czerwcu 2013 r. skazano go w Brukseli na 17 lat pozbawienia wolności za próbę zabicia rok wcześniej trzech policjantów w Molenbeek w środkowej Belgii.
