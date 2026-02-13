Rosja chce zawrzeć układ, a prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski musi się ruszyć, bo straci wielką okazję - powiedział prezydent USA Donald Trump. Odpowiedział w ten sposób na pytanie o presję wywieraną przez administrację USA na władze Ukrainy.
Rosja chce zawrzeć układ, a Zełenski będzie musiał się ruszyć, inaczej straci wielką okazję. On musi się ruszyć
— powiedział Trump podczas rozmowy z dziennikarzami przed wylotem do Fort Bragg w Karolinie Północnej.
Nie rozwinął swojej wypowiedzi, lecz była to odpowiedź na pytanie o wywieraną przez USA presję na Ukrainę w sprawie zorganizowania wyborów prezydenckich.
Presja ze strony USA?
Administracja Trumpa ma nalegać m.in. na przeprowadzenie wyborów jeszcze tej wiosny, popierając rosyjski postulat. O wywieranej przez USA presji mówił też prezydent Zełenski, twierdząc, że Biały Dom chce zakończenia wojny do czerwca, by stało się to przed listopadowymi wyborami do Kongresu.
„Financial Times” podał tymczasem, że sekretarz stanu USA Marco Rubio w ostatniej chwili zrezygnował z uczestnictwa w spotkaniu z europejskimi przywódcami, w tym premierem RP Donaldem Tuskiem, w Monachium w sprawie wojny na Ukrainie. Według gazety, stolice europejskie uznały to za sygnał słabnącego zainteresowania Waszyngtonu angażowaniem Europy w działania na rzecz rozwiązania konfliktu.
Rubio miał uczestniczyć w spotkaniu z przywódcami m.in. Niemiec, Polski, Finlandii i Komisji Europejskiej w Monachium w piątek po południu, ale w ostatniej chwili odwołał spotkanie z powodu kolizji terminów.
Sekretarz nie weźmie udziału w spotkaniu formatu berlińskiego na temat Ukrainy, biorąc pod uwagę liczbę spotkań, które odbywają się w tym samym czasie. Podczas wielu spotkań w Monachium zajmuje się on kwestiami relacji Rosja-Ukraina
— powiedział przedstawiciel USA.
Mimo to podczas rozmowy z dziennikarzami przed Białym Domem Trump zapewniał też, że ma świetne relacje z Europą i NATO i mówił, że prowadzi negocjacje na temat przyszłości duńskiej Grenlandii.
Grenlandia będzie chciała się do nas przyłączyć
— oznajmił prezydent USA.
Adam Kacprzak/PAP
