Prezydent USA Donald Trump poinformował, że zamierza odwiedzić Wenezuelę, choć nie podał terminu ewentualnej wizyty. Powiedział też, że w praktyce uznał już tymczasową prezydent Wenezueli Delcy Rodriguez za prawowitego przywódcę kraju.
Trump twierdząco odpowiedział na pytanie dziennikarzy, czy odwiedzi Wenezuelę. Prezydent wypowiadał się przed odlotem do Fort Bragg, gdzie spotka się z komandosami, którzy uczestniczyli w ataku na ten kraj w styczniu.
Dopytywany o datę wizyty, odparł, że jeszcze nie zdecydował.
Uznanie wenezuelskich władz
Trump gorąco chwalił jednak swoje relacje z następczynią Nicolasa Maduro, Delcy Rodriguez, oceniając stosunki z jej ekipą na 10 w w 10-stopniowej skali.
Pytany, czy uzna Rodriguez za prawowitego przywódcę Wenezueli, odpowiedział, że „już to zrobił”.
Prowadzimy z nimi interesy, wykonują świetną pracę. Delcy wykonuje bardzo, bardzo dobrą robotę, a nasze relacje są silne
— zapewniał.
Ropa jest wydobywana i inne państwa płacą za nią dużo pieniędzy, my się tym zajmujemy, rafinujemy ją
— dodał, zaznaczając, że „duża część” przychodów trafi do Wenezueli.
Jak dotąd USA formalnie nie uznawały ani rządów Nicolasa Maduro, ani jego byłej wiceprezydentki Delcy Rodriguez.
Pięć koncernów wyłączonych z sankcji
Dzisiaj amerykański resort finansów wydał licencję wyłączającą z wenezuelskich sankcji pięć koncernów naftowych, pozwalając im na wznowienie działań w Wenezueli. Są to amerykański Chevron, który jako jedyny utrzymywał działalność w kraju, a także europejskie koncerny BP, Shell, Eni i Repsol.
CZYTAJ TAKŻE: Trump zamieścił przerobione zdjęcie z mapą. Grenlandia, Kanada, Kuba i Wenezuela widnieją na niej jako terytoria USA
Adam Kacprzak/PAP/X
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/753110-trump-uznal-wladze-tymczasowej-prezydent-wenezueli
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.