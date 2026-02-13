W paryskim Luwrze doszło do nocnego wycieku. Woda uszkodziła pokryty malowidłami sufit z XIX wieku. Dyrekcja muzeum podjęła decyzję o zamknięciu kilku sal.
Tej nocy o godz. 23.30 wyciek wody z rury centralnego ogrzewania (…) spowodował uszkodzenie przez wodę sufitu w sali 707 przy wejściu do działu malarstwa w skrzydle Denon
— napisano w komunikacie Luwru przesłanym AFP.
Straż pożarna podjęła „natychmiastowe działania” i wyciek został o północy zatrzymany.
Zamknięto niektóre sale
Uszkodzony został sufit pokryty malowidłami Charles’a Meyniera z 1815 r., noszącymi tytuł „Triumf malarstwa francuskiego, apoteoza (Nicolasa) Poussina, (Jean-Francois) Le Sueura i (Charles’a) Le Bruna”.
W komunikacie zamieszczonym na stronie Luwru napisano, że niektóre sale zostały „wyjątkowo zamknięte”.
W sali 707 wiszą na ścianach dzieła włoskich malarzy z XV i XVI w., w tym Fra Angelico. Sala ta leży na jednej z tras prowadzących do Mona Lisy Leonarda da Vinci.
Adam Bąkowski/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/753097-fatalne-wiesci-z-luwru-wyciek-uszkodzil-wiekowe-malowidla
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.