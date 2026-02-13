Fatalne wieści z Paryża. W Luwrze doszło do niespodziewanego wycieku. Woda uszkodziła wiekowe malowidła! Zamknięto część sal

Na zdjęciu szklana piramida przed Luwrem / autor: pixabay.com
Na zdjęciu szklana piramida przed Luwrem / autor: pixabay.com

W paryskim Luwrze doszło do nocnego wycieku. Woda uszkodziła pokryty malowidłami sufit z XIX wieku. Dyrekcja muzeum podjęła decyzję o zamknięciu kilku sal.

Tej nocy o godz. 23.30 wyciek wody z rury centralnego ogrzewania (…) spowodował uszkodzenie przez wodę sufitu w sali 707 przy wejściu do działu malarstwa w skrzydle Denon

— napisano w komunikacie Luwru przesłanym AFP.

Straż pożarna podjęła „natychmiastowe działania” i wyciek został o północy zatrzymany.

Zamknięto niektóre sale

Uszkodzony został sufit pokryty malowidłami Charles’a Meyniera z 1815 r., noszącymi tytuł „Triumf malarstwa francuskiego, apoteoza (Nicolasa) Poussina, (Jean-Francois) Le Sueura i (Charles’a) Le Bruna”.

W komunikacie zamieszczonym na stronie Luwru napisano, że niektóre sale zostały „wyjątkowo zamknięte”.

W sali 707 wiszą na ścianach dzieła włoskich malarzy z XV i XVI w., w tym Fra Angelico. Sala ta leży na jednej z tras prowadzących do Mona Lisy Leonarda da Vinci.

Adam Bąkowski/PAP

