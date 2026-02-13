Europa wykonała ważny krok w wyścigu zbrojeń hipersonicznych. Brytyjsko-niemiecka firma Hypersonica poinformowała o udanym teście demonstracyjnego pocisku SCOOTER HS-1, który osiągnął prędkość ponad sześciu machów. Projekt ma przyspieszyć rozwój europejskich zdolności obronnych i w przyszłości stanowić odpowiedź na zaawansowane systemy hipersoniczne rozwijane przez Rosja i Chiny.
Prywatna firma z siedzibą pod Monachium poinformowała, że planuje kolejne loty testowe, aby sprawdzić zaawansowane sterowanie lotem przy prędkościach hipersonicznych i skomplikowanym sposobie manewrowania.
Przedstawiciel firmy, cytowany przez portal DefenseNews, przyznał, że Europa nie ma 30 lat na opracowanie skutecznego pocisku hipersonicznego, dlatego Hypersonica wykorzystuje modułową konstrukcję, którą można szybko modernizować, skracając tym samym cykle rozwoju z lat do miesięcy i obniżając koszty o ponad 80 proc. w porównaniu z metodami konwencjonalnymi.
Francja nad swoją „konwencjonalną” technologią hipersoniczną pracuje od lat 90. XX wieku i opracowuje ponaddźwiękowy pocisk ASN4G, odpalany z powietrza.
Europa stawia na defensywę
Kraje europejskie, które biorą udział w pracach nad tego typu bronią, oficjalnie deklarują, że koncentrują się na „defensywnej” hipersonice, a ich projekty mają na celu budowę wyrzutni hipersonicznych, zdolnych do przechwytywania i niszczenia pocisków ponaddźwiękowych przeciwnika.
Pocisk, aby zasłużyć na miano hipersonicznego, musi osiągnąć prędkość pięciokrotnie przekraczającą prędkość dźwięku (pięć machów).
Rakieta testowana przez brytyjsko-niemiecką firmę ma trafić do produkcji seryjnej w 2029 r.
Według dostępnych danych obecnie tylko Rosja i Chiny wdrożyły operacyjne zdolności hipersoniczne, przy czym Rosja podkreśla, że już użyła ich przeciwko Ukrainie.
Adam Bąkowski/PAP
