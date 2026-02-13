„Minął moment porządku jednobiegunowego; USA być może straciły roszczenia do światowego przywództwa” - powiedział kanclerz Niemiec Friedrich Merz w przemówieniu oficjalnie otwierającym Monachijską Konferencję Bezpieczeństwa.
Chiny „redefiniują porządek”
Merz podkreślił, że Chiny „systematycznie wykorzystują zależności innych państw i redefiniują porządek międzynarodowy na swoją korzyść”.
Jeśli po upadku muru berlińskiego istniał „moment jednobiegunowy”, to już minął. Roszczenia Stanów Zjednoczonych do przywództwa zostały zakwestionowane, a być może nawet utracone
— powiedział kanclerz.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
