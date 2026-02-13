Francuskie władze wystosowały oficjalny komunikat ws. przejścia orkanu Nils przez południowo-zachodnią Francję. Dwie osoby poniosły śmierć. Około 450 tys. gospodarstw domowych pozostaje bez prądu. Wciąż obowiązuje czerwony alert powodziowy na rzece Garonnie.
Jak przekazała rzecznik rządu Francji Maud Bregeon na antenie TF1, drugą ofiarę śmiertelną orkan Nils pochłonął w Tarn-et-Garonne. Wspomniała o osobie, która „znajdowała się na drabinie w ogrodzie”, lecz nie podała więcej informacji. Według gazety „La Depeche du Midi”, tą ofiarą był 84-letni mężczyzna, który w czwartek spadł podczas przycinania drzewa w miejscowości Montbartier.
Wczoraj, informowano o śmierci kierowcy ciężarówki, na którą spadło drzewo.
Na skutek Nils rannych zostało 26 osób, z czego pięć doznało poważnych obrażeń. Służby ratunkowe przeprowadziły 4,5 tys. interwencji.
Do soboty nadal obowiązuje czerwony alert na rzece Garonnie.
Sytuacja na Garonnie poniżej Agen jest dokładnie obserwowana, trwają niszczycielskie powodzie
— ostrzegła w komunikacie agencja monitorująca sytuację powodziową, Vigicrues. Dziewiętnaście departamentów pozostaje objętych pomarańczowym alertem z powodu możliwych podtopień.
Mieszkańcy pozbawieni prądu
Dziś wcześnie rano operator sieci Enedis poinformował, że około 450 tys. domów jest nadal pozbawionych prądu.
Enedis przywrócił zasilanie 50 proc. z 900 tys. odbiorców, którzy byli bez prądu
— napisano w komunikacie z godz. 6. Najbardziej dotknięte regiony to Nowa Akwitania, gdzie elektryczności nie mają mieszkańcy prawie 300 tys. domów, oraz Oksytania, gdzie problem ten dotyczy ponad 150 tys. gospodarstw.
Jak przekazali dziś rano francuscy synoptycy, orkan „przemieszcza się obecnie na wschód przez Europę i nie ma już wpływu na (sytuację) we Francji”.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/753067-orkan-nils-we-francji-ofiary-smiertelne-setki-tys-bez-pradu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.