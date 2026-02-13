NATO Arctic Sentry. Do operacji dołączą najnowocześniejsze myśliwce. Dania poinformowała, że wyśle F-35 na Grenlandię

  • Świat
  • opublikowano:
Na zdjęciu dwa samoloty F-35 / autor: pixabay.com
Na zdjęciu dwa samoloty F-35 / autor: pixabay.com

Dania wyśle cztery myśliwce F-35 na Grenlandię w ramach operacji NATO Arctic Sentry - poinformował minister obrony Troels Lund Poulsen. Misja ma wzmocnić obecność Sojuszu Północnoatlantyckiego w regionie Arktyki i podkreślić rolę Dania jako aktywnego członka NATO, w czasie rosnących napięć wokół Grenlandia i planowanych rozmów władz w USA z premier Mette Frederiksen oraz sekretarzem stanu Marco Rubio.

Oczekuję, że Stany Zjednoczone zaangażują swoje zdolności do działań w ramach misji NATO Arctic Sentry

— powiedział minister, zauważając, że udział w tej misji podkreśli rolę Danii jako aktywnego sojusznika w Arktyce i na Północnym Atlantyku.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Trump zamieścił przerobione zdjęcie z mapą. Grenlandia, Kanada, Kuba i Wenezuela widnieją na niej jako terytoria USA

W misji NATO uczestniczą także samoloty JAS-39 Gripen, które zostały wysłane przez Szwecję – pierwotnie do misji Air Policing, zlokalizowanej na Islandii.

Operacją Arctic Sentry

Operacją Arctic Sentry będzie kierować Dowództwo Sił Połączonych w Norfolk (JFC Norfolk), którego obszar odpowiedzialności obejmuje od grudnia 2025 r. m.in. region Arktyki, w tym Grenlandię.

W ostatnich miesiącach sytuacja wokół wyspy była powodem napięć pomiędzy USA i Unią Europejską, w związku z amerykańskimi żądaniami, dotyczącymi przejęcia kontroli nad Grenlandią. Kwestie te mają być tematem rozmów premier Danii Mette Frederiksen z sekretarzem stanu USA Marco Rubio podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

Adam Bąkowski/PAP

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych