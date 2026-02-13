Dania wyśle cztery myśliwce F-35 na Grenlandię w ramach operacji NATO Arctic Sentry - poinformował minister obrony Troels Lund Poulsen. Misja ma wzmocnić obecność Sojuszu Północnoatlantyckiego w regionie Arktyki i podkreślić rolę Dania jako aktywnego członka NATO, w czasie rosnących napięć wokół Grenlandia i planowanych rozmów władz w USA z premier Mette Frederiksen oraz sekretarzem stanu Marco Rubio.
Oczekuję, że Stany Zjednoczone zaangażują swoje zdolności do działań w ramach misji NATO Arctic Sentry
— powiedział minister, zauważając, że udział w tej misji podkreśli rolę Danii jako aktywnego sojusznika w Arktyce i na Północnym Atlantyku.
W misji NATO uczestniczą także samoloty JAS-39 Gripen, które zostały wysłane przez Szwecję – pierwotnie do misji Air Policing, zlokalizowanej na Islandii.
Operacją Arctic Sentry
Operacją Arctic Sentry będzie kierować Dowództwo Sił Połączonych w Norfolk (JFC Norfolk), którego obszar odpowiedzialności obejmuje od grudnia 2025 r. m.in. region Arktyki, w tym Grenlandię.
W ostatnich miesiącach sytuacja wokół wyspy była powodem napięć pomiędzy USA i Unią Europejską, w związku z amerykańskimi żądaniami, dotyczącymi przejęcia kontroli nad Grenlandią. Kwestie te mają być tematem rozmów premier Danii Mette Frederiksen z sekretarzem stanu USA Marco Rubio podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.
