Iran rozmieścił rosyjskie systemy walki elektronicznej Tirada-2S, aby zagłuszały sygnały satelitów Starlink, z których korzystają siły Stanów Zjednoczonych skoncentrowane na Bliskim Wschodzie.
Według izraelskiego portalu JFeed ta zamontowana na ciężarówce instalacja bezpośrednio atakuje odbiorniki satelitarne, zakłócając komunikację i tworząc tzw. cyfrową tarczę, chroniącą przed ewentualnymi atakami ze strony USA i Izraela.
System Tirada-2S pomyślnie zakończył testy w 2018 r. i rzekomo - według strony rosyjskiej - dowiódł możliwości wyłączania satelitów komunikacyjnych należących do potencjalnego przeciwnika. Poinformował o tym w środę azerski portal Calibr.
Zagłuszano sygnały podczas protestów
Władze Iranu przeprowadziły w styczniu, podczas masowych antyrządowych protestów, zakrojoną na szeroką skalę operację zagłuszania sygnałów Starlink. Prawdopodobnie wykorzystały w tym celu sprzęt do walki elektronicznej Kalinka, dostarczony przez Rosję.
Chińskie systemy
Według informacji dziennika „New York Times” Teheran posiada również rosyjskie lub chińskie systemy zagłuszające sygnał nawigacji satelitarnej GPS. Irańskie władze same niedawno zrezygnowały z tych systemów, przechodząc na chiński BeiDou.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Iran chce zniesienia zachodnich sankcji. Wyszedł z ciekawą decyzją ws. wzbogaconego uranu. Pertraktacje z USA trwają
CZYTAJ TAKŻE: Rosja nie może już korzystać ze Starlinków? Musk: Wygląda na to, że podjęte przez nas kroki przyniosły skutek
Adam Kacprzak/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/753035-iran-chce-zagluszyc-starlinki-ma-pomoc-rosyjska-technologia
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.