Tym sprzętem Iran chce zagłuszyć sygnały satelitów Starlink. To rosyjska technologia, a system montuje się na ciężarówkach

zdjęcie ilustracyjne - irański pocisk rakietowy wystawiony podczas obchodów 47. rocznicy rewolucji islamskiej w Teheranie / autor: PAP/EPA
zdjęcie ilustracyjne - irański pocisk rakietowy wystawiony podczas obchodów 47. rocznicy rewolucji islamskiej w Teheranie / autor: PAP/EPA

Iran rozmieścił rosyjskie systemy walki elektronicznej Tirada-2S, aby zagłuszały sygnały satelitów Starlink, z których korzystają siły Stanów Zjednoczonych skoncentrowane na Bliskim Wschodzie.

Według izraelskiego portalu JFeed ta zamontowana na ciężarówce instalacja bezpośrednio atakuje odbiorniki satelitarne, zakłócając komunikację i tworząc tzw. cyfrową tarczę, chroniącą przed ewentualnymi atakami ze strony USA i Izraela.

System Tirada-2S pomyślnie zakończył testy w 2018 r. i rzekomo - według strony rosyjskiej - dowiódł możliwości wyłączania satelitów komunikacyjnych należących do potencjalnego przeciwnika. Poinformował o tym w środę azerski portal Calibr.

Zagłuszano sygnały podczas protestów

Władze Iranu przeprowadziły w styczniu, podczas masowych antyrządowych protestów, zakrojoną na szeroką skalę operację zagłuszania sygnałów Starlink. Prawdopodobnie wykorzystały w tym celu sprzęt do walki elektronicznej Kalinka, dostarczony przez Rosję.

Chińskie systemy

Według informacji dziennika „New York Times” Teheran posiada również rosyjskie lub chińskie systemy zagłuszające sygnał nawigacji satelitarnej GPS. Irańskie władze same niedawno zrezygnowały z tych systemów, przechodząc na chiński BeiDou.

Adam Kacprzak/PAP

