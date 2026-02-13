Strzelanina na kampusie Uniwersytetu Stanowego Karoliny Południowej. Dwie osoby zginęły, a jedna została ranna

  • Świat
  • opublikowano:
zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

Dwie osoby zginęły, a jedna została ranna w wyniku strzelaniny na kampusie Uniwersytetu Stanowego Karoliny Południowej w Orangeburgu - poinformowała stacja NBC, powołując się na władze uczelni. Uniwersytet nie ujawnił tożsamości ofiar, ani stanu zdrowia osoby rannej.

Nie podano żadnych informacji o miejscu pobytu podejrzanego lub podejrzanych.

Zgłoszenie o strzelaninie pojawiło się w czwartek wieczorem (w nocy czasu europejskiego). Uczelnia ogłosiła zamknięcie kampusu (lockdown) około 21.15 czasu lokalnego (godz. 3.15 w Polsce). Na miejscu obecni byli śledczy, a funkcjonariusze patrolowali kampus i pobliskie tereny.

Uniwersytet odwołał zajęcia w piątek i udostępnił studentom doradców.

CZYTAJ TAKŻE: Strzelanina w szkole w Kolumbii Brytyjskiej. Nie żyje dziesięć osób, w tym prawdopodobna sprawczyni. Ponad 20 rannych

olnk/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych