Dwie osoby zginęły, a jedna została ranna w wyniku strzelaniny na kampusie Uniwersytetu Stanowego Karoliny Południowej w Orangeburgu - poinformowała stacja NBC, powołując się na władze uczelni. Uniwersytet nie ujawnił tożsamości ofiar, ani stanu zdrowia osoby rannej.
Nie podano żadnych informacji o miejscu pobytu podejrzanego lub podejrzanych.
Zgłoszenie o strzelaninie pojawiło się w czwartek wieczorem (w nocy czasu europejskiego). Uczelnia ogłosiła zamknięcie kampusu (lockdown) około 21.15 czasu lokalnego (godz. 3.15 w Polsce). Na miejscu obecni byli śledczy, a funkcjonariusze patrolowali kampus i pobliskie tereny.
Uniwersytet odwołał zajęcia w piątek i udostępnił studentom doradców.
olnk/PAP
