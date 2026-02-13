WIDEO

Kennedy szczerze opowiedział o walce z uzależnieniem. "Nie boję się zarazków. W przeszłości wciągałem kokainę z desek sedesowych"

Sekretarz zdrowia USA Robert F. Kennedy Jr. otwarcie opowiedział w wyemitowanym wczoraj podcaście o walce z uzależnieniem od narkotyków. „Nie boję się zarazków. W przeszłości wciągałem kokainę z desek sedesowych. Wiem, że ta choroba mnie zabije” - mówił polityk, który od ponad 40 lat pozostaje w trzeźwości.

Kennedy wspominał podczas rozmowy z podcasterem Theo Vonem, że poznał go podczas spotkań dla osób uzależnionych, zanim zaczęła się pandemia Covid-19. Grupa kontynuowała spotkania, mimo szerzącego się koronawirusa.

Nie boję się zarazków. W przeszłości wciągałem kokainę z desek sedesowych. Wiem, że ta choroba mnie zabije. Jeśli nie będę jej leczył, co w moim przypadku oznacza codzienny udział w mityngach, wpłynie to źle na moje życie. Dla mnie to był sposób na przetrwanie

— powiedział sekretarz zdrowia i opieki społecznej USA.

Fragment wywiadu z tą wypowiedzią stał się viralem. Brad Woodhouse, działacz Partii Demokratycznej i szef organizacji Protect Our Care, wezwał go do złożenia rezygnacji ze stanowiska.

Trzeźwy od ponad 40 lat

Szef resortu otwarcie mówi o swoich problemach z narkotykami w przeszłości, w tym o pokonaniu trwającego przez 14 lat uzależnienia od heroiny - podała gazeta „USA Today”. W związku z posiadaniem nielegalnych substancji został dwukrotnie aresztowany. Od ponad 40 lat Kennedy pozostaje w trzeźwości.

