Niemiecki dziennik: Polska dysponuje najnowocześniejszymi systemami uzbrojenia i nie potrzebuje żadnych prezentów od Niemiec

Na zdjęciu ilustracyjnym polska armatohaubica Krab / autor: Fratria
Polska dysponuje najnowocześniejszymi systemami uzbrojenia i nie potrzebuje żadnych prezentów od Niemiec – uważa dziennik „Die Welt”. To raczej Bundeswehra powinna zaopatrywać się w broń w Polsce, na przykład w przeciwlotnicze pociski Piorun - dodaje.

Broń w ramach reparacji?

Gazeta krytycznie ocenia propozycję niemieckiego dyplomaty, szefa Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa Wolfganga Ischingera, który kilka dni temu zasugerował, że Niemcy mogłyby Polsce, jako krajowi frontowemu, sprezentować sprzęt wojskowy – „okręt podwodny, korwetę lub kilka czołgów”.

CZYTAJ WIĘCEJ: Ischinger zaproponował, aby Polska otrzymała broń w ramach reparacji. Niemieccy politycy są przeciw. „Nie powinniśmy dać się wykorzystać”

Die Welt” - powinno być odwrotnie

W opublikowanym wczoraj na portalu „Die Welt” komentarzu Philipp Fritz pisze, że oferta „złożona z pewnością w dobrej wierze, błędnie ocenia nie tylko rzeczywistość panującą w Polsce, ale także to, czym Polska dzisiaj jest”.

Komentator podkreślił, że Polska nie jest już skazana na darowizny, takie jak w 2002 r., kiedy to polskie lotnictwo otrzymało samoloty MiG z zasobów wojska dawnej NRD.

Wówczas polska armia była Niemcom wdzięczna

— zaznaczył publicysta „Die Welt”. Obecnie Polska posiada trzecią pod względem wielkości, po USA i Turcji, armię w NATO. Jest krajem wzrostu gospodarczego, rozwijającym się w tym roku w tempie co najmniej 3,4 proc., który wydaje na obronność ponad 4 proc. PKB. Posiada lub wkrótce otrzyma amerykańskie samoloty F-35, śmigłowce Apache, czołgi Abrams, wyrzutnie Himars i inne rodzaje broni.

Kto to widzi, ten powinien raczej myśleć o tym, żeby to Polska przekazała Niemcom broń

— uważa Fritz.

Jego zdaniem wielu Polaków nadal ma wrażenie, że Berlin nie chce traktować Warszawy jak równego partnera.

Paternalistyczne wypowiedzi, takie jak Ischingera, utrwalają ten stan

— ocenił autor.

A może Berlin zakupi Pioruny?

Aby zwalczać te stereotypy, Niemcy - zdaniem „Die Welt” - powinny kupować broń w Polsce. Fritz tłumaczy, że Bundeswehra ma problemy z uzyskaniem amerykańskich pocisków przeciwlotniczych Stinger.

Rezerwy są na wyczerpaniu, czas oczekiwania na realizację zamówienia wydłuża się. A przecież istnieje polska alternatywa – pocisk Piorun

— pisze Fritz. Polski pocisk przeciwlotniczy jest używany przez wojsko ukraińskie, kupiło go także kilka krajów NATO. Piorun jest produktem europejskim – kupując go, Niemcy przyczyniłyby się do dywersyfikacji zakupów broni - dodaje.

Takie zamówienie byłoby konkretnym przyczynkiem do poprawy polsko-niemieckich relacji – pisze w podsumowaniu Philipp Fritz na portalu dziennika „Die Welt”.

olnk/PAP

