Trwa 1451. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Piątek, 13 lutego 2026 r.

00:01. Brytyjski minister obrony: wraz z sojusznikami przekażemy Ukrainie pomoc wojskową wartości 35 mld dol.

Minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey poinformował, że jego kraj oraz sojusznicy złożyli zobowiązanie do przekazania pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 35 miliardów dolarów.

W czwartek w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli odbyło się posiedzenie ministrów obrony państw Sojuszu.

Jak relacjonował Healey, zobowiązanie w wys. 35 mld euro zostało podjęte na spotkaniu Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy, w skład której wchodzi 50 państw, a współprzewodniczą jej Wielka Brytania i Niemcy.

Możemy ratować ludzkie życie, możemy wywierać presję na Putina i możemy osiągnąć pokój, ale tylko wtedy, gdy będziemy działać razem

— powiedział brytyjski minister na konferencji prasowej po spotkaniu.

Grupa Kontaktowa ds. Obrony Ukrainy przy NATO, znana też potocznie jako Grupa Ramstein, to międzynarodowe forum współpracy państw w zakresie koordynowania wsparcia wojskowego dla Ukrainy po inwazji Rosji.

Minister obrony Niemiec Boris Pistorius poinformował z kolei, że jego kraj dostarczy Ukrainie dodatkowo pięć systemów obrony antyrakietowej Patriot PAC-3, jeśli inne kraje sojusznicze przekażą Kijowowi łącznie 30 takich systemów.

Wszyscy wiemy, że chodzi o ratowanie ludzkiego życia. To kwestia dni, a nie tygodni czy miesięcy

— powiedział Pistorius po spotkaniu w Brukseli.

Zaznaczył, że decyzje w tej sprawie w innych krajach jeszcze nie zapadły, ale podkreślił, że jest „bardzo optymistycznie nastawiony” do możliwości zrealizowania celu 30+5.

Szef NATO Mark Rutte przekazał, że państwa Sojuszu ogłosiły wsparcie w wysokości setek milionów dolarów w ramach inicjatywy PURL. Jej celem jest dostarczenie Ukrainie amerykańskiej broni, którą kupują państwa europejskie.

Sekretarz generalny NATO podziękował Wielkiej Brytanii, Islandii, Norwegii, Szwecji i Litwie za ich wkład i powiedział, że spodziewa się wkrótce kolejnych deklaracji, nie wymieniając jednak konkretnych krajów.

Wystepując na wspólnej konferencji prasowej z ministrami obrony Wielkiej Brytanii, Niemiec i Ukrainy, Rutte nie podał konkretnej kwoty wsparcia.

