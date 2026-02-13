Jeden z najwyższych rangą urzędników w ekipie brytyjskiego premiera Chris Wormald rezygnuje z funkcji. To trzecia osoba w zespole Keira Starmera, która ustępuje w związku ze sprawą kontaktów byłego ambasadora W. Brytanii w USA Petera Mandelsona z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem - podał w czwartek Reuters.
Starmer wydał oświadczenie, w którym podziękował Wormaldowi za „wybitną i długą karierę urzędnika państwowego, która obejmuje 35 lat”.
Uzgodniłem z nim, że ustąpi dzisiaj z funkcji Sekretarza Gabinetu
— dodał premier.
Pozycja samego szefa rządu jest zachwiana w związku z kontaktami mianowanego przezeń Mandelsona z Epsteinem, amerykańskim finansistą i przestępcą seksualnym.
W niedzielę i poniedziałek ustąpiło dwóch kluczowych doradców Starmera - szef sztabu Downing Street Morgan McSweeney i dyrektor ds. komunikacji społecznej Tim Allan. Po tych rezygnacjach w poniedziałek rozgorzały spekulacje, że również sam Starmer zostanie zmuszony do takiego kroku, ale ostatecznie poparli go publicznie członkowie rządu.
Mandelson to jeden z najbardziej znaczących polityków Partii Pracy w ostatnich trzech dekadach. Ze stanowiska ambasadora został odwołany we wrześniu 2025 roku po zaledwie siedmiu miesiącach, gdy wyszło na jaw, że jego kontakty z Epsteinem trwały dłużej, niż do tej pory było wiadomo.
Opublikowane pod koniec stycznia w USA dokumenty ze śledztwa w sprawie Epsteina sugerują ponadto, że Mandelson przyjmował od niego pieniądze, a także przekazywał mu poufne rządowe informacje.
kk/PAP
