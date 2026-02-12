Belgijska policja przeszukała dziś biura Komisji Europejskiej w związku z podejrzeniami zaistnienia nieprawidłowości podczas sprzedaży należących do niej 23 nieruchomości w 2024 roku państwowemu funduszowi majątkowemu Belgii (SFPIM) za 900 mln euro - podała AFP, powołując się na źródła.
Akcja o 4 nad ranem
Jako pierwszy o przeszukaniu poinformował dziennik „Financial Times”, który przekazał, że przeszukanie miało miejsce dziś rano w biurach w Brukseli i objęło między innymi departament budżetu, a dochodzenie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Europejska (EPPO).
Według rozmówców „FT” sprzedaż nieruchomości przeprowadzono, gdy unijnym komisarzem do spraw budżetu był Johannes Hahn, który po zakończeniu swej kadencji objął funkcję specjalnego wysłannika UE na Cyprze.
Zbieranie dowodów w ramach śledztwa
Rzeczniczka EPPO Tine Hollevoet potwierdziła, że przeprowadzono przeszukanie w KE mające na celu „zbieranie dowodów w ramach toczącego się śledztwa”, zastrzegła jednak, że nie może udzielić żadnych dodatkowych informacji ze względu na dobro dochodzenia i jego rezultatów.
Natomiast rzecznik KE oświadczył, że Komisja ma pełne przekonanie, że „proces (sprzedaży) został przeprowadzony przy pełnym poszanowaniu zasad”.
Komisja będzie w pełni współpracować z EPPO oraz właściwymi władzami Belgii (…), dostarczając wszelkie informacje oraz pomoc konieczną do przeprowadzenia pogłębionego i niezależnego dochodzenia
— dodał rzecznik.
Sprzedaż jednej czwartej powierzchni biurowej
Jak wyjaśnia AFP, KE podjęła w 2024 roku decyzję o sprzedaniu do 2030 roku około 25 proc. swej powierzchni biurowej w związku z rozwojem modelu pracy zdalnej, który dominował w czasie pandemii koronawirusa.
29 kwietnia 2024 roku KE i rząd Belgii poinformowali, że sfinalizowano porozumienie, na mocy którego państwowy fundusz majątkowy stał się właścicielem sprzedanych przez Komisję nieruchomości.
SC/PAP
