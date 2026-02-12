W czwartek nad ranem rozpoczął się całodniowy strajk pilotów i załogi niemieckiej linii lotniczej Lufthansa. Odwołano prawie wszystkie wyloty przewoźnika z Niemiec, w tym rejsy do Polski. Najbardziej dotknięte strajkiem są lotniska we Frankfurcie nad Menem i Monachium.
Setki odwołanych lotów
Ruch jest zakłócony także na lotniskach w Hamburgu, Bremie, Stuttgarcie, Kolonii, Duesseldorfie, Berlinie i Hanowerze.
Lufthansa poinformowała, że tylko nieliczne rejsy z Niemiec odbywają się zgodnie z rozkładem. Odwołano ponad 460 lotów z udziałem około 69 tys. pasażerów.
Zakłócenia dotyczą również połączeń Lufthansa Cargo.
Apel Lufthansy
Przewoźnik apeluje o bieżące sprawdzanie statusu rejsów i nieprzyjeżdżanie na lotnisko bez wcześniejszej weryfikacji połączeń. Lufthansa umożliwia też zmianę rezerwacji online i zapowiada, że ruch lotniczy wróci do normy w piątek.
Dlaczego piloci Lufthansy strajkują
Strajkujący personel pokładowy Lufthansy domaga się m.in. wyższych składek pracodawcy na firmowe emerytury. Reprezentujący ich związek zawodowy zamierza doprowadzić w ten sposób do negocjacji dotyczących układów zbiorowych.
oprac. Sławomir Cedzyński/PAP
