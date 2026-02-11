Trwa 1450. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Czwartek, 12 lutego 2026 r.
00:01. Władze Kijowa ostrzegają przed nowymi atakami Rosji i proszą o zaopatrzenie się w wodę
Władze stolicy Ukrainy, Kijowa, ostrzegły mieszkańców o kolejnych, możliwych atakach rakietowych Rosji i zaapelowały, by pilnie zaopatrzyli się w zapasy wody. Ryzyko ataków jest realne, szczególnie podczas utrzymujących się mrozów – uprzedzono.
Kijów opiera się przeciwnikowi w jednym z najbardziej trudnych sezonów grzewczych. (…). Póki utrzymuje się niska temperatura, istnieje ryzyko ponownych wrogich ataków
– oświadczyła kijowska administracja miejska.
Apelujemy do mieszkańców o sprawdzenie i, w razie potrzeby, uzupełnienie zapasów wody
— wezwano w komunikacie.
W wyniku rosyjskich ataków rakietowo-dronowych Kijów zmaga się z brakiem prądu, ciepła w mieszkaniach i wody. Szczególnie cierpią mieszkańcy dzielnic na lewym brzegu rzeki Dniepr, w których domach energii elektrycznej nie ma już od ponad miesiąca.
red/PAP/X/FB
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/752944-relacja-1450-dzien-wojny-na-ukrainie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.