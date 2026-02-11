NA ŻYWO

1450. dzień wojny na Ukrainie / autor: PAP/EPA
1450. dzień wojny na Ukrainie / autor: PAP/EPA

Trwa 1450. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Czwartek, 12 lutego 2026 r.

00:01. Władze Kijowa ostrzegają przed nowymi atakami Rosji i proszą o zaopatrzenie się w wodę

Władze stolicy Ukrainy, Kijowa, ostrzegły mieszkańców o kolejnych, możliwych atakach rakietowych Rosji i zaapelowały, by pilnie zaopatrzyli się w zapasy wody. Ryzyko ataków jest realne, szczególnie podczas utrzymujących się mrozów – uprzedzono.

Kijów opiera się przeciwnikowi w jednym z najbardziej trudnych sezonów grzewczych. (…). Póki utrzymuje się niska temperatura, istnieje ryzyko ponownych wrogich ataków

– oświadczyła kijowska administracja miejska.

Apelujemy do mieszkańców o sprawdzenie i, w razie potrzeby, uzupełnienie zapasów wody

— wezwano w komunikacie.

W wyniku rosyjskich ataków rakietowo-dronowych Kijów zmaga się z brakiem prądu, ciepła w mieszkaniach i wody. Szczególnie cierpią mieszkańcy dzielnic na lewym brzegu rzeki Dniepr, w których domach energii elektrycznej nie ma już od ponad miesiąca.

red/PAP/X/FB

