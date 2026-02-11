Trwa 1450. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Czwartek, 12 lutego 2026 r.
12:27. Bloomberg: Rosja straciła w styczniu o 9 tys. więcej żołnierzy, niż była w stanie zrekrutować
W ocenie zachodnich urzędników Rosja straciła w styczniu o 9 tys. więcej żołnierzy, niż była w stanie zrekrutować - przekazała agencja Bloomberga, dodając, że według ekspertów wzrost liczby poległych rosyjskich żołnierzy jest efektem rozwoju ukraińskich możliwości dotyczących walki z użyciem dronów.
W grudniu liczba poległych rosyjskich żołnierzy znacząco wzrosła. Straty te, w przybliżeniu, były jednak równe liczbie rekrutów, jakich Moskwa była wówczas w stanie pozyskać - przekazał Bloomberg.
11:33. Heraskewycz zdyskwalifikowany z powodu kasku. Chciał upamiętnić rodaków poległych na wojnie z Rosją
Ukraiński skeletonista Władysław Heraskewycz został wykluczony z igrzysk Mediolan-Cortina d’Ampezzo z powodu kasku upamiętniającego poległych na wojnie z Rosją rodaków. W czwartek przed zawodami do zmiany decyzji starała się go przekonać przewodnicząca MKOl Kirsty Coventry.
W kasku z wizerunkami ponad 20 poległych na wojnie ukraińskich sportowców i trenerów Heraskewycz wziął udział w poniedziałkowym treningu. MKOl zakazał mu jednak tego, powołując się na artykuł 50. Karty Olimpijskiej, który wprowadza „zakaz wszelkiego rodzaju demonstracji lub propagandy politycznej, religijnej albo rasowej na obiektach olimpijskich i w innych miejscach”. Skeletonista dostał natomiast pozwolenie na noszenie czarnej opaski.
Mimo to Heraskewycz nadal trenował w zakazanym kasku i zapowiedział start w nim w czwartkowych zawodach. Według niego nie narusza to żadnych przepisów MKOl. Do zmiany decyzji osobiście próbowała go przekonać Coventry, która czekała rano na Heraskewycza na torze. Ukrainiec nie zmienił jednak zdania, co oznaczało dyskwalifikację.
CZYTAJ WIĘCEJ: Ukraiński sportowiec wykluczony z igrzysk! Powodem był wyjątkowy kask skeletonisty. Szef MSZ Ukrainy: „MKOl wykluczył swoją reputację”. ZDJĘCIA
11:00. Reuters za lokalnymi władzami: ukraiński atak dronów na rafinerię w Republice Komi
Ukraińska amia przeprowadziła atak z użyciem bezzałogowców na rosyjską rafinerię należą do koncernu Łukoil w mieście Uchta w Republice Komi na północnym-wschodzie europejskiej części Rosji – poinformowała w czwartek agencje Reutera, powołując się na lokalne rosyjskie władze.
Atak miał spowodować pożar i kilka wybuchów na terenie rafinerii. Skala zniszczeń nie jest znana. Według przedstawicieli lokalnej administracji, opisujących zdarzenie na Telegramie, nie ma ofiar w ludziach.
Uchta znajduje się około 1700 km od granicy rosyjsko-ukraińskiej.
10:27. Rasmussen: Rosja zaatakuje kraj Sojuszu
Były sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen wyraził opinię, że Rosja zaatakuje jeden z krajów NATO. W wywiadzie opublikowanym w czwartek na łamach włoskiego dziennika „La Repubblica” stwierdził, że fabryki samochodów w krajach Sojuszu powinny zacząć produkować pojazdy wojskowe.
10:00. Rosjanie ostrzelali minionej nocy Ukrainę 25 rakietami i 219 dronami, uszkodzono infrastrukturę energetyczną
Siły Powietrzne podały, że w nocy ze środy na czwartek Rosja zaatakowała Ukrainę 24 rakietami balistycznymi Iskander-M/S-300, kierowanym pociskiem rakietowym Ch-59/69, a także 219 bezzałogowymi statkami powietrznymi.
Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 213 celów powietrznych i odnotowała trafienia dziewięciu rakiet i 19 dronów w 13 lokalizacjach.
09:48. 2,6 tys. budynków mieszkalnych w Kijowie bez ogrzewania w wyniku rosyjskich ataków
Prawie 2,6 tys. budynków mieszkalnych w Kijowie pozostało bez ogrzewania, a 300 tys. osób w Odessie bez dostaw wody w wyniku rosyjskich ataków - podały ukraińskie władze lokalne.
Po zmasowanym nocnym ataku, w wyniku uszkodzenia obiektów infrastruktury krytycznej, które były celem wroga, bez ogrzewania pozostało kolejnych prawie 2600 budynków mieszkalnych w stolicy. Są to budynki wielopiętrowe, zarówno na lewym, jak i na prawym brzegu (Dniepru)
— poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko w komunikatorze Telegram. Szef stołecznej administracji zapewnił, że służby komunalne pracują nad przywróceniem dostaw ciepła do tych budynków.
Wicepremier ds. odbudowy Ukrainy Ołeksij Kułeba powiadomił, że w Odessie, na południu kraju, z powodu braku zasilania bez dostaw wody pozostaje około 300 tys. osób, a bez ogrzewania - prawie 200 budynków. Dodał, że w Dnieprze w wyniku zmasowanego ataku wstrzymano dostawy ciepła dla 10 tys. odbiorców.
09:13. Reuters: Rosja omija sankcje motoryzacyjne dzięki pośrednikom i „używanym” autom z Chin
Dziesiątki tysięcy samochodów marek zachodnich i azjatyckich trafia do Rosji przez Chiny pomimo sankcji - ujawniła agencja Reutera. Proceder polega na rejestracji w Chinach pojazdów z zerowym przebiegiem i ich natychmiastowej reklasyfikacji jako auta „używane”, co pozwala pośrednikom eksportować je bez wymaganej zgody producentów.
08:31. Rosyjskie straty bojowe
Rosyjska armia straciła w ostatniej dobie kolejnych 770 żołnierzy (łącznie 1 250 150 od początku pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie) - podaje ukraiński resort obrony.
07:05. Spotkanie ministrów państw Sojuszu w Brukseli, poświęcone m.in. wydatkom na obronność i utrzymaniu wsparcia dla Ukrainy
Wzmocnienie NATO poprzez realizację zobowiązań sojuszników dotyczących inwestycji w obronę i przemysł obronny, utrzymanie wsparcia dla Ukrainy oraz nowa misja wojskowa Sojuszu, Arctic Sentry – to kluczowe tematy spotkania ministrów obrony państw NATO, które odbędzie się w czwartek w Brukseli.
00:01. Władze Kijowa ostrzegają przed nowymi atakami Rosji i proszą o zaopatrzenie się w wodę
Władze stolicy Ukrainy, Kijowa, ostrzegły mieszkańców o kolejnych, możliwych atakach rakietowych Rosji i zaapelowały, by pilnie zaopatrzyli się w zapasy wody. Ryzyko ataków jest realne, szczególnie podczas utrzymujących się mrozów – uprzedzono.
Kijów opiera się przeciwnikowi w jednym z najbardziej trudnych sezonów grzewczych. (…). Póki utrzymuje się niska temperatura, istnieje ryzyko ponownych wrogich ataków
– oświadczyła kijowska administracja miejska.
Apelujemy do mieszkańców o sprawdzenie i, w razie potrzeby, uzupełnienie zapasów wody
— wezwano w komunikacie.
W wyniku rosyjskich ataków rakietowo-dronowych Kijów zmaga się z brakiem prądu, ciepła w mieszkaniach i wody. Szczególnie cierpią mieszkańcy dzielnic na lewym brzegu rzeki Dniepr, w których domach energii elektrycznej nie ma już od ponad miesiąca.
red/PAP/X/FB
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/752944-relacja-1450-dzien-wojny-26-tys-domow-w-kijowie-bez-ciepla
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.