Liderka francuskiej prawicy Marine Le Pen nie miała zamiaru popełnić przestępstwa – oświadczyli jej prawnicy Sandra Chirac Kollarik i Rodolphe Bosselut w ostatnim dniu procesu. Polityczka sądzona jest w związku ze sprawą zatrudniania asystentów posłów w Parlamencie Europejskim.

Jeśli to, co zrobiła, stanowi przestępstwo, to nie zdawała sobie z tego sprawy

— powiedziała Kollarik, cytowana przez agencję Reutera.

W marcu 2025 r. sąd pierwszej instancji uznał, że działacze prawicy (partii Front Narodowy, dziś noszącej nazwę Zjednoczenie Narodowe) w przeszłości zatrudniali asystentów w PE, którzy, zamiast pomagać im w pracy w europarlamencie, wykonywali zadania na rzecz partii. Le Pen również została w tej sprawie uznana za winną.

Możliwość startu w wyborach

Proces przed sądem apelacyjnym, który trwał od połowy stycznia, ma rozstrzygnąć, czy liderka prawicy, która zaprzecza zarzutom, będzie mogła wystartować w wyborach prezydenckich w 2027 r.

Wyrok w sprawie Le Pen ma zostać ogłoszony 7 lipca. Oskarżenie domaga się m.in. pięcioletniego zakazu ubiegania się o funkcje publiczne, co jest kluczowe dla Le Pen, która chce ponownie wystartować w wyborach.

Jeśli sąd apelacyjny utrzyma wyrok skazujący, wówczas Le Pen będzie mogła się odwołać do Sądu Kasacyjnego, który we Francji jest odpowiednikiem polskiego Sądu Najwyższego. Decyzja w jej sprawie miałaby zapaść jeszcze przed wyborami przedeckimi, planowanymi na wiosnę 2027 r.

PAP/Tomasz Karpowicz

