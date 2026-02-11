TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Parlament Europejski debatował o... praworządności w USA. Obajtek: "Banda ignorantów"; "To jest idiotyzm"

Daniel Obajtek skrytykował debatę o USA w Parlamencie Europejskim. / autor: Fratria

Banda ignorantów tak naprawdę, zamiast debatować nad kwestią NATO, zwiększeniem bezpieczeństwa Europy, chce debatować nad praworządnością w Stanach Zjednoczonych” - mówił na antenie Telewizji wPolsce24 Daniel Obajtek, europoseł Prawa i Sprawiedliwości o debacie w Parlamencie Europejskim.

W Parlamencie Europejskim doszło do debaty na temat… praworządności w USA. Inicjatorem dyskusji była frakcja socjaldemokratów (S&D).

Szkodliwa debata

Sprawę na antenie Telewizji wPolsce24 skomentował Daniel Obajtek, europoseł Prawa i Sprawiedliwości.

Przepraszam za to może brutalne określenie, ale banda ignorantów tak naprawdę, zamiast debatować nad kwestią NATO, zwiększeniem bezpieczeństwa Europy, chce debatować nad praworządnością w Stanach Zjednoczonych, gdzie prezydent tak naprawdę jest wybrany zgodnie z wszelkimi zasadami demokracji, całkowitą wolą narodu i przecież nic innego pan prezydent Trump nie robi jak to, co mówił w swojej kampanii prezydenckiej

— wskazał.

Tak naprawdę Europa kopie największe państwo, które może dawać jej bezpieczeństwo. Oczywiście nie za darmo. Takich rzeczy nie daje się za darmo, ale kopiąc w tym momencie i robiąc jakieś cyrki o debacie związanej z praworządnością w Stanach Zjednoczonych… To tak, jakbym debatować o Marsie, o Wenus czy o innych planetach. To jest idiotyzm i podejrzewam, że debata o Marsie czy Wenus byłaby mniej szkodliwa zdecydowanie niż debata o praworządności w Stanach Zjednoczonych, co jest to totalnym cyrkiem

— zaznaczył.

Unijny problem

Daniel Obajtek ocenił, że Unia Europejska powinna zająć się praworządnością w samej Europie.

Mamy skandal ze skandalem. Mamy panią Mogherini, gdzie jest skandal. Mamy Reydersa, gdzie jest skandal. Mamy finansowanie tak naprawdę i ustawianie wyborów w Rumunii. Widzimy również ustawianie wyborów w Polsce

— zauważył.

Przecież to się głośno o tym mówi, że różnego rodzaju instytucje unijne bardzo mocno wzmacniały Koalicję Obywatelską. Mamy przykład choćby różnych lewackich fundacji, które finansowała Unia Europejska w kwestii zielonego ładu. Unia chce uczyć praworządności Stany Zjednoczone?

— pytał.

Na Boga to jest nic innego jak pchanie nas w ręce Putina. I to jakimi rękami? Rękami socjalistów, lewaków tak naprawdę tej ideologii, która nigdy w Unii Europejskiej się nie sprawdziła

— podsumował.

